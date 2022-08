Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 4 14:30-18:00

Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden.

Achtergrond

Met Julius van den Berg in de bergtrui rijdt het peloton voor het eerst deze Vuelta serieus bergop. De bergpunten op de Amerongse Berg en Rijzendeweg waren vooral om de sponsor tevreden te houden, vanaf nu tellen zulke pukkeltjes op Spaanse/Baskische bodem niet meer mee. Er staat wel gelijk een serieuzere beklimming van tweede categorie op het programma.

Als Van den Berg in de bollentrui wil blijven, moet hij aan de bak op de Puerto de Opakua, waarna ook de Puerto de Herrera nog bedwongen moet worden. Dat zijn echter nog niet alle hoogtemeters, want van een vlakke finale is geenszins sprake. Het slotstuk in Laguardia loopt in de laatste negenhonderd meter gemiddeld zo’n 8,5 procent omhoog.

Affini

Het lijkt daarom uitgesloten dat Affini er in Baskenland in slaagt om de rode trui te behouden. Met Sam Oomen en Primoz Roglic beschikt Jumbo-Visma over twee kandidaten om het rode kwartet compleet te maken, of duikt Gesink weer op?

Andere opties voor het rood zijn Ethan Hayter, als hij weet aan te klampen, en Remco Evenepoel indien hij de rest uit het wiel fietst. Andere favorieten voor dagsucces zijn Julian Alaphilippe, Santiago Buitrago en met potlood mag ook Alejandro Valverde opgeschreven worden.

Algemeen klassement

1. Edoardo Affini 8:20.07

2. Sam Oomen +0:00

3. Primoz Roglic +0:00

4. Sepp Kuss +0:00

5. Mike Teunissen +0:00

6. Robert Gesink +0:00

7. Ethan Hayter +0:13

8. Richard Carapaz +0:13

9. Carlos Rodriguez +0:13

10. Pavel Sivakov +0:13

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

