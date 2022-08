Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 1 17:45-21:00

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

Voor de laatste ploegentijdrit in een grote ronde moeten we terug naar de Vuelta van 2019. In een tijdrit over 13,4 kilometer trok Astana aan het langste eind, terwijl de gehele ploeg van Jumbo-Visma onderuit ging als gevolg van een plas water. Er was een kinderbadje lek gegaan…

Jumbo-Visma is een van de topfavorieten voor de ploegentijdrit in hartje Utrecht en heeft met Rohan Dennis, Edoardo Affini en topfavoriet Primoz Roglic enkele erkende hardrijders aan boord. Concurrentie wordt verwacht uit de hoek van Quick-Step, dat met Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel aan de start verschijnt.

Vuelta a España | Gehele Jumbo-Visma ploeg onderuit in ploegentijdrit

Rode trui

Ook ploegen als INEOS Grenadiers (met Dylan van Baarle) en UAE Team Emirates kunnen zomaar een gooi doen naar winst en vergeet BikeExchange-Jayco niet, dat is gebouwd rond Simon Yates en diverse goede tijdrijders heeft opgesteld.

Er zijn dus genoeg kanshebbers voor het veroveren van de eerste rode trui. Onthoud goed dat weliswaar de tijd geldt van de vierde renner die namens een ploeg over de streep komt, maar dat de eerste renner van de winnende ploeg de rode trui mag aantrekken. Wordt het een Nederlander…?

Starttijden

18.30 uur: Burgos-BH

18.34 uur: Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

18.38 uur: Israel-Premier Tech

18.42 uur: Groupama-FDJ

18.46 uur: Team Arkéa-Samsic

18.50 uur: Cofidis

18.54 uur: Euskaltel-Euskadi

18.58 uur: EF Education-EasyPost

19.02 uur: Team BikeExchange-Jayco

19.06 uur: AG2R Citroën Team

19.10 uur: Bahrain-Victorious

19.14 uur: Lotto Soudal

19.18 uur: Alpecin-Deceuninck

19.22 uur: Équipo Kern Pharma

19.26 uur: Team DSM

19.30 uur: BORA-hansgrohe

19.34 uur: UAE Team Emirates

19.38 uur: Astana Qazaqstan Team

19.42 uur: Trek-Segafredo

19.46 uur: INEOS Grenadiers

19.50 uur: Quick-Step-Alpha Vinyl Team

19.54 uur: Movistar Team

19.58 uur: Jumbo-Visma

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

