Ook de derde etappe van de Vuelta 2022 wordt verreden op Nederlandse bodem. De driedaagse Vuelta Holanda wordt afgesloten met een rit door Brabant, waarvan Breda zowel start als finish organiseert. Baarle-Nassau zorgt met diverse passages voor zowel een Nederlands als Belgisch tintje. Het is bovendien gelukt om een klimmetje te vinden. Na de strijd op de Amerongse Berg liggen er dit keer bergpunten (2 en 1 stuks) klaar op de Rijzendeweg in Woensdrecht.

Als Van den Berg (EF Education) zijn bergtrui naar Spanje wil brengen, doet hij er verstandig aan om een extra puntje te sprokkelen. Anders bestaat de kans dat hij zijn trui alweer moet afstaan. Die kans is ook aanwezig voor Teunissen (Jumbo-Visma), maar zolang hij – net als in Utrecht – kort achter de echte sprinters finisht, moet het goedkomen.

Er bestaat haast geen twijfel over dat het opnieuw sprinten wordt geblazen. Daarmee zijn de favorieten ook direct duidelijk. Voor Sam Bennett is de druk al van de ketel en bovendien kan hij profiteren van de uitstekende lead-out die BORA-ploegmaat Danny van Poppel keer op keer voor zijn rekening neemt.

Concurrentie kan Bennett verwachten uit de hoek van Mads Pedersen en Pim Merlier, die op het Utrecht Science Park misgrepen. Ook Pascal Ackermann, Daniel McLay, Itamar Einhorn, Jake Stewart, John Degenkolb en Kaden Groves zijn namen die we bij een sprint verwachten terug te zien tussen de snelste tien. En spreekt Bryan Coquard of Ethan Hayter nu wel zijn sprintersbenen aan?

