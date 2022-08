Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 5 14:30-18:00

Vuelta a España La Vuelta | “Vandaag mijn lucky day om rode trui te pakken” - Roglic na dagsucces 6 UUR GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

De vijfde etappe van de Vuelta 2022 vormt een soort voorproefje van wat het peloton in het vervolg van de Ronde van Spanje nog te wachten staat. Veel klimwerk dus. Het begint vanuit het vertrek in Irun nog rustig, maar hoe dichter Bilbao wordt genaderd, des te meer er geklommen moet worden. Tussen start en finish (187 kilometer in totaal) moeten maar liefst vijf gecategoriseerde cols worden opgereden.

Twee van die vijf cols zijn passages over de top van de Alto del Vivero. Wie na de tweede beklimming van de Alto del Vivero het snelst afdaalt naar Bilbao maakt goede kans om de etappe te winnen en anders wordt het sprinten op bekend terrein, dankzij de eerdere tussensprint op de streep.

Er zijn onderweg voldoende bergpunten op te rappen – drie keer derde categorie en twee keer tweede categorie – dus renners die wakker worden met goede benen of toch al over klimbenen beschikken, kunnen een gooi doen naar de bergtrui.

Evenepoel

De grote vraag is of Roglic het ziet zitten om de rode trui te behouden. Misschien kan Jumbo nog een truc uithalen om de leiderstrui over te dragen aan Sepp Kuss, die in het klassement op slechts 13 tellen staat. Sam Oomen geeft al een dikke minuut toe op Roglic. Oomen meesturen met de vlucht van de dag en die voorop laten blijven, klinkt behoorlijk ingewikkeld.

Het is sowieso ingewikkeld om een uitgesproken favoriet aan te wijzen. Gaan de klassementsmannen de strijd met elkaar aan of boezemt het dagsucces van de sterke Roglic te veel ontzag in? Er valt vast wel iemand te porren om in de aanval te gaan, misschien Remco Evenepoel zelf wel, en anders is Ethan Hayter wellicht sterk genoeg om het af te maken als een uitgedunde groep om ritwinst sprint.

Algemeen klassement

1. Primoz Roglic 11:50:59

2. Sepp Kuss +0:13

3. Ethan Hayter +0:26

4. Pavel Sivakov +0:26

5. Tao Geoghegan Hart +0:26

6. Remco Evenepoel +0:27

7. Richard Carapaz +0:33

8. Carlos Rodriguez +0:33

9. Mads Pedersen +0:34

10. Simon Yates +0:51

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

