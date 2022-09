Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 13 14:30-18:00

Vuelta a España La Vuelta | "Coquard verlaat Vuelta om degradatiestrijd" - Davide Cimolai kritisch op puntensysteem

De liefhebbers van wielerpools hebben vrijdag een zware kluif: wie stel je op en wie zet je op de bank? De keuze is reuze en de schijnt bedriegt! De organisatie heeft tussen Ronda en Montilla een leuke rit uitgepeild van 168,4 kilometer die officieel in de categorie ‘vlak’ valt, maar in Spanje is niets vlak…

En zeker niet tijdens de Vuelta. Ook vrijdag moeten er best wat hoogtemeters worden overbrugd, niet in de laatste plaats richting de streep in Montilla. Het is dus echt niet zomaar gezegd dat het uitdraait op een sprint. Zelfs als er wordt gesprint, zijn vast niet alle kanshebbers present.

Van Poppel wel, Coquard niet

Als er wordt gesprint, zijn de ogen vanuit Nederland gericht op Danny van Poppel. De renner van BORA kwam in Cabo de Gata nog net iets tekort en werd tweede, maar de snelheid heeft hij duidelijk in de benen. Bij een volgende gelegenheid hoeven de puzzelstukjes slechts goed te vallen…

Andere kandidaten zijn Kaden Groves en Fred Wright, terwijl Mads Pedersen als sprinter met inhoud het grote pluspunt zijn veelzijdigheid heeft. Blijft hij eraan hangen? Bryan Coquard kun je van je lijstje strepen. De rappe man van Cofidis is naar huis om elders UCI-punten bijeen te fietsen…

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 44:25:09

2. Primoz Roglic +2:41

3. Enric Mas +3:03

4. Carlos Rodriguez +4:06

5. Juan Ayuso +4:53

6. Wilco Kelderman +6:28

7. Miguel Ángel López +6:56

8. João Almeida +7:18

9. Jan Polanc +8:00

10. Tao Geoghegan Hart +8:05

