Meintjes wint, Evenepoel doet goede zaak

De anti-winnaar boekt een prachtige overwinning! MMeintjes is als eerste boven op Les Praeres en maakt het jaar van Intermarché nóg mooier. Evenepoel is een minuut later binnen en breidt zijn voorsprong in de strijd om de rode trui uit naar meer dan een minuut. De eerste week had voor Evenepoel niet beter kunnen verlopen.

Evenepoel gaat solo

Evenepoel voert een huzarenstukje op! De Belg werd kwetsbaar geacht op de steilste stroken bergop, maar niets blijkt minder waar. Hij lost Ayuso, hij lost Roglic, hij lost Mas en blijft als enige over van de groep favorieten! Evenepoel is een grote slag aan het slaan voor het algemeen klassement. Hoe groot blijken de verschillen aan de meet? Hij lijkt simpelweg de beste. En sterkste. Meintjes rijdt nog altijd voorop.

We beginnen!

Na een vrij technische afdaling is het tijd voor de slotklim: Les Praeres! Janssens en Battistella rijden inmiddels voorop, maar Van Baarle zit er kort achter. Kan de Nederlander winnen?! Dat lijk iets te veel van het goede. Vlak trouwens ook Meintjes niet uit. In het peloton was overigens een kleine valpartij, waar Hart en Harper de twee slachtoffers van waren.

Muur op komst!

Max Verstappen heeft de Grand Prix van België gewonnen, Ajax en PSV zijn drie punten rijker… en in de Vuelta barst het spektakel zometeen los! Het wordt man tegen man op de slotklim, die bestaat uit een geitenpad op een muur. Kom maar op. De eerste schermutselingen in de kopgroep barsten los. De voorsprong bedraagt 4 minuten.

Nog 60 kilometer

Er is in de tussentijd weinig veranderd in de koers. Er is nog 60 kilometer te fietsen en er zijn iets minder hoogtemeters te gaan, met een voorsprong van de kopgroep op het peloton van 5:32. Wie weet zit de winnaar wel vooraan. Dan krijgen we twee keer koers voor de prijs van één.

Bijna 5 minuten

De kopgroep van negen, zonder Arensman dus maar nog altijd met Van Baarle, koestert een voorsprong van bijna vijf minuten op het peloton, dat onder controle staat van Quick-Step. Evenepoel heeft weer meer helpers om zich heen en ook de meeste Jumbo's zijn terug in de grote groep. Vergeet niet dat het meest klimwerk nog steeds ligt te wachten. We zijn nog 80 kilometer verwijderd van de finish en vooral de laatste col liegt er niet om.

Arensman laat zich afzakken uit vlucht van de dag...

Er is een kopgroep weg. Een mooie groep van negen. In eerste instantie waren het tien rennres, maar Thymen Arensman heeft zich laten afzakken. Quick-Step leek de vlucht eerst goed te keuren, maar grote kans dat er is onderhandeld. Arensman staat tien in het algemeen klassement, op drie minuten van de rode trui. Dit wordt ingeschat als te gevaarlijk. Vandaar dat hij terug is in het peloton. Dylan van Baarle zit namens Nederland nog voorin, Louis Meintjes is op acht minuten nu de best geklasseerde renner. Soler probeert opnieuw het gat te overbruggen, samen met Vine en Buitrago.

Nog geen kopgroep vertrokken

Hoe zwaar het profiel van etappe negen ook is… de strijd om de vlucht van de dag is hevig. We zagen Jetse Bol al in de aanval en nu is het de beurt aan Thomas de Gendt om te proberen weg te geraken. Hij daalt als een dolle af, gooit al zijn kaarten op tafel en hoopt op wat versterking. Er staan nog zeer veel hoogtemeters op het programma.

Muur

Evenepoel is zich ervan bewust dat de aankomst van zondag heel anders is dan die van zaterdag. Nog zwaarder, nog steiler. Dat zou hem in theorie minder goed moeten liggen. Is het een teken aan de wand dat Evenepoel spreekt over ‘geen tijd verliezen’? Ook gaat hij in op het verlies van ploegmaat Pieter Serry door corona.

La Vuelta | “Het is aan mij om geen tijd te verliezen” - Evenepoel over compleet andere aankomst

Corona

Covid-19 lijkt ver weg, maar is in het peloton nog steeds dichtbij. Het is niet zomaar dat nog altijd veel renners een mondkapje dragen. Waarom? Zowel Remco Evenepoel als Primoz Roglic is een helper kwijt .Pieter Serry testte positief binnen het kamp van Quick-Step, terwijl Sepp Kuss moest afwachten vanwege koorts. Ook bij Jumbo0Visma dus een mannetje minder. Tenslotte pakte ook de coronatest van Wout Poels (Bahrain Victorious) positief uit, waardoor hij de Ronde van Spanje heeft moeten verlaten.

Achtergrond

Alsof de 3500 hoogtemeters van zaterdag nog niet genoeg waren, gaat er zondag nog een schepje bovenop. Dan fietst het peloton maar liefst 3700 meter omhoog, verspreid over vijf verschillende bergen. De afsluiter is er eentje van eerste categorie en dat klinkt alsof het nóg erger kan, maar vergis je niet.

We zien de getallen 23 en 24 opdoemen op het profiel van de slotklim. Een stijgingspercentage van 23 of 24 procent betekent bijna verticaal fietsen! Het begint al gelijk goed en tussendoor is het heel even vlak, maar daarna begint het weer. De klim naar Les Praeres is een beest, ook al is de lengte nog geen vier kilometer.

La Vuelta | Vine pakt tweede ritzege, Evenepoel behoudt rood en komt als eerste klassementsman boven

Vine

De kracht van Evenepoel ligt ‘m niet op de allersteilste stukken, dus wie weet kan Primoz Roglic hier iets doen aan zijn achterstand van een minuut. En vergeet niet dat Enric Mas pas op 28 tellen staat. De strijd om het rood is echt nog niet gestreden. Er kan en gaat nog van alles gebeuren.

Het kan haast niet anders of het is zondag echt aan de grote namen, waarmee je dus automatisch de echte toppers en renners uit de toptien van het klassement als favoriet mag aanwijzen. Daar voegen we graag Jay Vine nog aan toe. De renner van Alpecin lijkt voorlopig de allerbeste klimmer. En ook niet geheel onbelangrijk: lukt het Thymen Arensman om de toptien binnen te komen?

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 29:28:19

2. Enric Mas +0:28

3. Primoz Roglic +1:01

4. Carlos Rodirguez +1:47

5. Tao Geoghegan Hart +1:54

6. Juan Ayuso +2:02

7. Simon Yates +2:05

8. Joas Almeida +2:44

9. Jai Hindley +2:51

10. Ben O’Connor +2:59

