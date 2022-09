Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 16 14:30-18:00

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

De grote vraag is of Evenepoel als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde kan winnen. Het antwoord laat nog eventjes op zich wachten, want we hebben nog een hele week Vuelta te gaan. De slotweek belooft bol te staan van de spanning, niet in de laatste plaats bij de Belgen, bij Quick-Step en bij de rode trui.

De zestiende etappe lijkt niet direct een rit waarin het rood eventueel in gevaar komt. Het is relatief vlak, al denkt een sprinter met slechte klimbenen daar vast anders over. Vandaar dat Pedersen, drager van de groente trui, opnieuw aangewezen kan worden als favoriet.

Pedersen

Er doemt in de finale nog een heuvel op en ook de laatste kilometer is verre van vlak. Kracht en macht is belangrijk in de strijd om de dagprijs. Pedersen sloeg toe bij de vorige kans voor de sprinters, waar hij Bryan Coquard, Pascal Ackermann, Fred Wright en Donny van Poppel het nakijken gaf.

Ook Kaden Groves wordt voorin verwacht… of gaan de vluchters met glorie aan de haal? Het antwoord volgt na 189 kilometer fietsen vanuit starplaats Sanlúcar de Barrameda, dat is gelegen vlakbij Sevilla.

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 56:40:49

2. Primoz Roglic +1:34

3. Enric Mas +2:01

4. Juan Ayuso 4:49

5. Carlos Rodriguez 5:16

6. Miguel Ángel López +5:24

7. João Almeida +7:00

8. Thymen Arensman +7:05

9. Ben O'Connor +8:57

10. Jai Hindley 11:36

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

