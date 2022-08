De ploegenpresentatie begint donderdag 18 augustus om 18.00 uur. De renners en ploegen worden dan stuk voor stuk voorgesteld aan het publiek ter plekke en de mensen thuis. De renners starten bij het Hampton hotel in Hoog Catharijne, fietsen door het winkelcentrum heen om vervolgens op het podium te verschijnen op het Vredenburgplein. Hierdoor is er meer dan genoeg ruimte voor mensen om de renners daar in levende lijve aan te moedigen, een dag voor de start van La Vuelta 2022. De ploegenpresentatie is live te volgen op discovery+.

Programma

Zowel voor als na de ploegenpresentatie zijn er ook optredens op het Vredenburgplein. Van de optredens na het voorstellen van de renners krijgen zij zelf niet zo gek veel mee. De renners stappen namelijk na de presentatie in een boot om een rondje te varen door de Utrechtse grachten. Op deze manier krijgen zowel de renners als het publiek de stad Utrecht te zien vanaf alle mogelijke hoeken.

Emotie

Of we vergelijkbare beelden gaan krijgen als bij de ploegenpresentatie van de Tour de France in Denemarken is nog maar de vraag. Jonas Vingegaard werd toen emotioneel op het podium vanwege de grote hoeveelheid fans die aanwezig waren. Vingegaard won drie weken later het algemeen klassement en gaf de Denen dus ook bij terugkomst een reden om te juichen.

