Het mediateam van Lotto Soudal liet zijn creativiteit de vrije loop bij de bekendmaking van de Vuelta-selectie. In het, voor wielerfanaten, bekende spel Pro Cycling Manager werd de ploeg voor de Spaanse wielerronde handmatig samengesteld.

Ervaren rot

De meest in het oog springende naam in de Belgische formatie is die van de 35-jarige Thomas de Gendt. De ervaren Belg begint aan zijn 23e grote ronde en gaat daarin op zoek naar zijn zesde etappezege. Bovendien won De Gendt in 2018 al eens de bergtrui in Spanje.

De selectie van Lotto Soudal bestaat verder uit Steff Cras, Maxim van Gils, Harrison Sweeny, Kamil Malecki en de drie debutanten Cedric Beullens, Filippo Conca en Jarrad Drizners.

Nieuwe trend

Op een zakelijke manier de deelnemerslijst aan het publiek presenteren, lijkt verleden tijd. Eerder kondigde ook Trek-Segafredo de Vuelta-ploeg al met een kwinkslag aan.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

