In de twee rondes die vandaag verreden werden rond Talavera de la Reina moest beide keren de Puerto del Piélago bedwongen worden, maar omdat de laatste top op veertig kilometer van de meet lag, leek deze 19e etappe een kolfje naar de hand van vluchters of sprinters die een bergje kunnen verteren.

Mads Pedersen valt bij uitstek in die laatste categorie en dat zijn ploeg Trek-Segafredo alle vertrouwen had in hun rappe man bleek wel uit het feit dat de ploeg de hele dag op kop van het peloton de marge met de vroege vlucht speelbaar hield.

KLEINE KOPGROEP

Daarbij werd de ploeg geholpen door de kleine groep vluchters die het hazenpad had gekozen. Slechts drie renners - Brandon McNulty (UAE Emirates), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) en Ander Okamika (Burgos-BH) - slaagden erin om vooruit te blijven, terwijl anderen die zich later bij hen wilden aansluiten in niemandsland belandden en al snel weer opgeslokt werden.

Ruim voor de finish kwam er een einde aan de vlucht en was duidelijk dat het op een sprint zou uitdraaien. De enige vraag bleef wie zouden overleven om mee te kunnen strijden voor de dagzege. Bahrain-Victorious deed in dienst van Fred Wright nog een poging Pedersen te lossen, maar die bleek tevergeefs.

HIRSCH WEER GOUD WAARD

Even leek een ultieme sprong van Miles Scotson van Groupama-FDJ nog roet in het eten van de sprinters te gooien, maar meesterknecht Alex Hirsch was zoals vaker deze Vuelta goud waard voor zijn kopman. Hij bracht Pedersen terug in het wiel van de Australiër.

De Deen moest er een lange sprint van maken, maar toonde andermaal de beste sprinter in deze ronde te zijn. Hij ving de aanval van Wright sterk op en bleef tamelijk eenvoudig de Brit voor.

