Vooraf had de Deense oud-wereldkampioen een inkijkje gegeven in het droomscenario van zijn ploeg: een klein groepje dat ervandoor gaat, waarachter de sprintersploegen de marge speelbaar kunnen houden. Zo gezegd, zo geschiedde.

La Vuelta | Na ongelijk vorige keer - ‘turtle’ Pedersen voorspelt opnieuw een sprint

Uiteindelijk was het een drietal vluchters dat vroeg in de etappe vrijgeleiden kreeg. Julius van den Berg, in eigen land nog drager van de bergtrui, ging op pad met de Spanjaarden Joan Bou en Ander Okamika. De ontsnapping was echter van het begin af aan gedoemd te mislukken.

CHAOS

Nadat de vluchters op zo'n 10 kilometer waren gegrepen ontrolde zich een chaotische aanloop naar de sprint. Alle kanshebbers wilden met een of meerdere mannetjes vooraan komen en dus was het wringen geblazen.

Pedersen kon in die drukte zoals altijd bouwen op zijn meesterknecht Alex Kirsch. De lange Luxemburger hield zijn kopman uit de wind en zette hem af in het wiel van Pascal Ackermann.

PEDERSEN OPPERMACHTIG

De Duitser van UAE Emirates overschatte zijn eigen krachten of kon simpelweg zijn zenuwen niet meer bedwingen, maar op grote afstand van de meet ging hij vol aan. Ackermann reed alle anderen uit zijn wiel, alleen de groenetruidrager wilde niet wijken.

Toen de Duitser uiteindelijk stilviel, kon Pedersen hem makkelijk passeren, nog een keer bijschakelen en met groot machtsvertoon als eerste de streep passeren. Bryan Coquard, die aanvankelijk de twee had moeten laten lopen, kwam nog enigszins in de buurt, maar stond evengoed niet op de foto.

Bovenin het klassement verandert er weinig na deze etappe. Remco Evenepoel is op deze manier weer een dagje dichter bij de eindzege.

