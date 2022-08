De eerste etappe in lijn van deze 77e Vuelta kende een hectisch en technisch slot, zo concludeerde de gewezen wereldkampioen Mads Pedersen. Gelukkig kon hij rekenen op steun van ploeggenoot Alex Kirsch: "Ik hoefde alleen maar zijn wiel te volgen."

Sam Bennett was op de Uithof in Utrecht net iets te rap voor de Deen, maar die voelde wel dat het met de benen goed zit. "Ik voelde me goed. Het is fijn om weer te koersen na de Tour. Ik hoop op drie goede weken."

BREDA

Pedersen rekent in de derde etappe met start en finish in Breda op een tweede massasprint op Nederlandse bodem. "Hopelijk kan ik de tweede plek omzetten in een eerste", sluit hij vol vertrouwen af.

De omloop rond Breda verloopt nagenoeg vlak en het moet inderdaad gek lopen wil de koers niet hetzelfde verlopen als een dag eerder, met een vlucht van de dag waarin om de bergtrui gestreden wordt en een massasprint in de straten van Breda.

WAAR KIJK JE?

