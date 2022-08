Soler reed op de laatste klim van de dag weg van zijn medevluchters en hield dat vol tot aan de meet. De achtervolgers kwamen op enkele seconden, maar door getreuzel zagen zij de etappewinst aan zich voorbijgaan. Rudy Molard van Groupama-FDJ was de best geklasseerde uit de vroege vlucht, hij neemt de rode leiderstrui over van Primoz Roglic.

Hevige strijd om vroege vlucht

Jumbo-Visma gaf vooraf al aan niet echt geïnteresseerd te zijn in het verdedigen van de rode leiderstrui en dus wilde iedereen in de vroege vlucht zitten. Kilometerslang duurde het gevecht om de kopgroep en pas na ruim tachtig kilometer kreeg een groepje de zege van het peloton.

Een groep van achttien man, met onder anderen Nikias Arndt, Fausto Masnada en uiteindelijke winnaar Marc Soler reed weg van het peloton. De voorsprong van de koplopers schommelde de hele etappe rond de vijf minuten.

Alto del Vivero

De eerste grote schifting in de kopgroep kwam na de eerste passage van de Alto del Vivero, een klim van 4,6 kilometer en een gemiddelde stijging van 8 procent. Een versnelling van Lawson Craddock dunde de groep flink uit.

Op de tweede passage van diezelfde klim spat de kopgroep helemaal uit elkaar. Marc Soler wordt eerst gelost, maar valt daarna aan en rijdt kilometerslang alleen op kop. De Spanjaard blijft uiteindelijk slechts vier seconden voor op Daryl Impey, die tweede wordt.

Peloton doet het rustig aan

Achter de kopgroep doet het peloton het heel rustig aan. Jumbo-Visma controleert de boel voor zijn kopman Primoz Roglic en echte aanvallen van de favorieten blijven uit.

Morgen volgt de eerste echte test voor de klassementsrenners. De renners finishen in de zesde etappe op de Pico Jano, een klim van de eerste categorie. De scherprechter is ruim 12 kilometer lang met een stijgingspercentage van 6,7.

