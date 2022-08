De eerste week van de Vuelta had voor Evenepoel niet beter kunnen verlopen. Alles viel zijn kant op. Of, beter gezegd: hij liet alles zijn kant op vallen. Steile stroken zouden nog zijn grootste minpunt zijn, maar daar bleek na 171 kilometer fietsen niets van op de slotklim van Les Praeres.

De renners finishten op een geitenpad, dat door Meintjes als eerste werd bereikt. De Zuid-Afrikaan bleef over vanuit een kopgroep van negen renners. De vlucht bestond eerst uit een tiental, maar Thymen Arensman besloot na overleg met de ploegleiding van Team DSM om zich te laten terugzakken.

Arensman oogde niet heel content met dit besluit, wat ook na afloop zou blijken, en als gevolg van een valpartij in de groep favorieten, verloor hij op laatste klim nog wat extra tijd. De valpartij deed zich voor vlak voordat de koers ontplofte.

Evenepoel was op die manier in staat om ten opzichte van veel klimmers een groter verschil te maken, maar denk niet dat de marges zonder die val of oponthoud veel kleiner waren geweest. De kopman van Quick-Step was simpelweg te goed voor alles en iedereen.

Evenepoel reed Ayuso, Mas en Roglic uit het wiel en ging solo. De kans op een vierde eindzege op rij in de Vuelta slinkt zo ongeveer per dag voor Roglic, die inmiddels twee minuten moet toegeven op Evenepoel. Enric Mas is de grootste uitdager, met een achterstand van een minuut.

De Vuelta wordt dinsdag vervolgd met een individuele tijdrit, waarvoor Evenepoel ook alweer de beste papieren lijkt te hebben. Het lijkt geen kwaad te kunnen om zoveel mogelijk voorsprong te pakken, want hij koerste nog nooit drie weken op rij en hoe groter de marge, des te veiliger lijken zijn kansen op het winnen van een eerste grote ronde.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

