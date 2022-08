Waar Sam Bennett gisteren in Utrecht afrekende met een teleurstellend seizoen, kan Tim Merlier juist terugkijken op een prima jaar. De kersverse Belgisch kampioen won onder meer Nokere Koerse en Brugge-De Panne en start deze Vuelta als de te kloppen man in de massasprints.

In de eerste sprint wilde het echter nog niet lukken voor de Belg. In aanloop naar de spint kwam hij zonder ploeggenoten zitten en hij moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde stek.

"Ik zat aanvankelijk goed gepositioneerd, maar moest buitenom in de bocht en kwam vol in de wind te zitten. Bovendien voelde ik hier en daar een paar elleboogjes, waardoor ik snelheid verloor en uiteindelijk energie tekort kwam."

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Je hoopt op meer, maar er komen nog kansen. Normaal gesproken morgen al", kijkt Merlier na afloop van de eerste etappe alweer vooruit naar de koers van zondag.

