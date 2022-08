"Het was eigenlijk de bedoeling dat hij in de vijfde etappe mee ging in de ontsnapping, maar toen reed hij lek. Achteraf was dat dus een geluk bij een ongeluk, want wat hij gisteren liet zien was ongelofelijk sterk", lacht Cornelisse.

De ploegleider van Alpecin-Deceuninck roemt de mentaliteit van zijn pupil. "Je kunt geen tien renners vinden in het peloton die meer bezig zijn met voeding en trainen dan Jay Vine. Hij is elke minuut van de dag bezig met wielrennen en dat heeft zich uitbetaald."

Ad

Op naar meer

Wielrennen La Vuelta | Michel Cornelisse over ritzege Jay Vine op Pico Jano - "Iets om trots op te zijn" EEN UUR GELEDEN

Cornelisse denkt dat de overwinning van Vine een boost kan geven voor meer ritzeges. "In Nederland hebben we een gezegde 'wanneer een schaap over de dam is, volgen er meer'. Voor ons is het heel goed, het team is nu heel relaxed en dan kunnen meer etappes volgen. Daar gaan we voor."

"Dit was de zesde grote ronde op rij dat we een ritoverwinning pakken. Dat is iets waar we trots op mogen zijn, we kunnen trots zijn op het hele team."

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Remco Evenepoel wil leiderstrui behouden - "Wil met dezelfde voorsprong naar de tijdrit" 2 UUR GELEDEN