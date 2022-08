Molard dacht gisteren al dat het mogelijk was om vandaag voor de tweede keer in zijn carrière het rood te pakken: "Ik heb het weer gedaan, het was een grote dag voor mij. Ik dacht er gisteren al aan, omdat ik niet zo ver in het klassement stond. Ik zei tegen mijn teamgenoten dat het mogelijk was om het rood te pakken en het is gelukt."

Molard zat samen met zijn ploeggenoot in de ontsnapping en dus had hij meerdere mogelijkheden: "Jake was heel sterk vandaag. Aan het einde was het erg verwarrend met de verschillende aanvallen en in de finale wachtte ik op hem omdat hij in de sprint kan winnen."

In de finale was de Fransman alleen bang voor Fred Wright: "Soler won en dat was goed voor mij en de bonificatieseconden, dus dat was top. Ik zat in de perfecte positie in de finale en zo kon ik rood pakken. Ik moest alleen Wright volgen en ik wist dat hij heel snel was in de sprint, dus ik was aan het twijfelen. Toen kwamen Impey en Arndt terug, dus dat was beter voor mij, maar ik was wel nerveus tot aan het einde."

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

