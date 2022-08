1.112.640 euro, dat is het bedrag dat de renners na drie weken Vuelta mogen verdelen. Dat is minder dan de helft van het totale prijzengeld van de Tour de France, in Frankrijk viel afgelopen jaar 2.820.000 euro te winnen. Het totale bedrag in de Giro d'Italia was 1,5 miljoen euro.

Algemeen klassement

De eindwinnaar van de Vuelta van 2022 mag 150.000 euro bijschrijven, dat staat in schril contrast met de beloning die er op het winnen van andere grote sportwedstrijden staat.

De winnaar van de US Open , die over een aantal weken van start gaat, verdient bijvoorbeeld ruim 2,5 miljoen euro.

1. 150.000 euro

2. 57.985 euro

3. 33.000 euro

4. 15.000 euro

5. 12.500 euro

6. 9.000 euro

7. 9.000 euro

8. 6.000 euro

9. 6.000 euro

10-20. 3800 euro

Totaal: 337.258 euro

Etappezeges

De organisatie van de Vuelta trekt het meeste geld uit voor de uitslagen in individuele etappes. Win je als renner een rit dan strijk je zo’n 11.000 euro op, de nummers tien tot en met twintig krijgen 360 euro.

1. 11.000 euro

2. 5.500 euro

3. 2700 euro

4. 1500 euro

5. 1.100 euro

6. 900 euro

7. 900 euro

8. 650 euro

9. 650 euro

10-20. 360 euro

Totaal 21 etappes: 606.060 euro

Nevenklassementen

Naast de etappes en het algemene klassement is er ook een flinke boterham te verdienen met de nevenklassementen. De winnaar van de groene puntentrui mag 11.000 euro bijschrijven, de winnaar van de bergtrui 13.000 euro en de beste jongere neemt nog eens 11.000 euro mee naar huis. Het beste team van de Vuelta a España wordt beloond met 12.5000 euro.



Puntenklassement

1. 11.000 euro

2. 5.000 euro

3. 2.000 euro

Bergklassement

1. 13.000 euro

2. 6.600 euro

3. 3.500 euro



Jongerenklassement

1. 11.000 euro

2. 5.000 euro

3. 2.000 euro



Ploegenklassement

1. 12.500 euro

2. 7.500 euro

3. 5.500 euro

4. 4.300 euro

5. 3.200 euro

6. 2.200 euro

7. 1.100 euro

8. 1.000 euro



Kleingeld

Naast de klassementen zijn er nog een hoop kleinere geldprijzen te verdienen voor het peloton. Prijzen die vaak vooral interessant zijn voor de kleinere ploegen. Zo krijg je voor de winst in een tussensprintje 550 euro, voor de prijs van de strijdlust 200 euro en ontving Julius van den Berg op de col van vierde categorie, de Amerongse Berg, afgelopen zaterdag 100 euro.





