We zagen het gebruikelijke beeld van de vlakke etappes deze Vuelta. Een zeer kleine kopgroep krijgt de ruimte, waardoor het peloton geen seconde in de problemen kwam vandaag. De Spanjaarden Luis Ángel Maté en Ander Akamina gingen gezamenlijk op avontuur. Groot werd de voorsprong echter nooit.

Vooraf was de verwachting dat vooral de sterkere sprinters vandaag om de winst zouden strijden. Daarom zagen we vooraf de ploeg van Mads Pedersen Trek-Segafredo op kop en ook Cofidis deed zijn werk in functie van Bryan Coquard.

Op veertien kilometer van de streep bedankte de twee vluchters elkaar voor de moeite en kon de finale beginnen. Deze bestond uit een klimmetje van anderhalve kilometer op twaalf kilometer van de meet en een licht oplopende finish.

De klassementsmannen waren attent en zaten goed voorin, waardoor het tempo in de finale hoog lag. Het was een technische finale met veel bochten, waardoor het erg hectisch was in de slotfase.

Aanval van Roglic

Op 2,5 kilometer zette Primoz Roglic de boel in vuur en vlam. De Sloveen zag dat Evenepoel te ver zat en besloot te versnellen. De drager van de rode trui was nergens meer te zien en bleek een lekke band te hebben. Het was binnen de laatste drie kilometer, maar Roglic zat toen al in een andere groep.

Ondertussen sloten Pedersen, Van Poppel en Wright aan bij Roglic die ook Pascal Ackermann al in zijn wiel had zitten. Roglic was alleen geïnteresseerd in tijdwinst en nam de vier sprinters op sleeptouw.

In de slotfase sloeg het noodlot opeens toch toe voor Roglic toen hij op enkele meters van de streep erg hard onderuit ging. Pedersen won de sprint, maar alle aandacht ging uit naar een zwaar gehavende Roglic.

