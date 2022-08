Of Roglic daadwerkelijk mee kan strijden om zijn vierde Vuelta-overwinning is de vraag. De 32-jarige renner kwam hard ten val in de zware kasseienrit in de vijfde etappe van de Tour de France en hield daar serieuze rugklachten en een schouder uit de kom aan over.

Roglic vervolgde, ondanks de val, zijn Tour een aantal dagen, maar gaf na de veertiende etappe alsnog op. De kopman van Jumbo-Visma reed sinds zijn opgave in Frankrijk nog geen officiële wedstrijden en hervatte pas twee weken voor de start van de Vuelta zijn training.

Drie Nederlanders

Ploegleider Merijn Zeeman neemt op de site van de ploeg nog wel een slag om de arm over de fitheid van zijn kopman. "We zijn heel blij dat Primoz kan starten na zijn serieuze blessure in de Tour. Hij heeft niet de beste voorbereiding gehad, maar we hebben groot respect voor hoe het hem is gelukt om klaar te zijn voor de Vuelta."

Roglic krijgt drie Nederlanders mee in zijn jacht op de eindoverwinning. Sam Oomen, Robert Gesink en Mike Teunissen verschijnen in Utrecht aan de start van de ploegentijdrit. Koen Bouwman stond aanvankelijk ook op de shortlist, maar kampt met een blessure en blijft thuis. De Jumbo-Visma ploeg wordt vervolledigd door Sepp Kuss, Edoardo Affini, Rohan Dennis en Chris Harper.

Record evenaren

Vooralsnog blijkt de combinatie tussen Roglic en de Spaanse wielerronde een waar succesverhaal. De klimmer verscheen drie keer aan de start en schreef het eindklassement alle drie de keren op zijn naam. Hij is daarmee nog één overwinning verwijderd van het record van Roberto Heras, die op vier eindzeges staat.

De Vuelta begint vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in hartje Utrecht. De renners rijden een dag later van Den Bosch terug naar Utrecht, waarna de renners de laatste etappe door Nederland starten en finishen in Breda.

