Om deze strijdbare bewering kracht bij te zetten, refereert ploegleider Grischa Niermann aan de Giro van 2019. Toen had Roglic halverwege een ogenschijnlijk veilige voorsprong in het klassement. In de veertiende etappe verloor hij echter bijna twee minuten op Richard Carapaz en keerden zijn kansen.

"Hij stond minuten voor op de concurrentie en toch hebben we toen niet gewonnen", herinnert de ploegleider zich in het Algemeen Dagblad. "Er zijn nog bijna twee weken te gaan en daarin kan veel gebeuren."

Ad

La Vuelta | “Ik had de benen niet, het werd een gevecht” - Roglic verliest tijd op Evenepoel

Vuelta a España La Vuelta | Vijf redenen waarom Evenepoel nog lang niet zeker is van de winst EEN UUR GELEDEN

Duidelijk de sterkste

Evenepoel pakte vorige week in de bergrit naar Pica Jano bijna anderhalve minuut om vervolgens zondag in de etappe naar de Les Praeres Nava nog eens bijna een minuut te winnen op Roglic. In de tijdrit was de Belg dinsdag maar liefst 48 seconden sneller dan zijn concurrent.



"Remco was duidelijk de sterkste in alle drie de bergritten. Hij heeft ook een supersterke ploeg, dat hebben we de laatste dagen gezien. Als hij drie weken op dit niveau kan presteren en hij geeft geen krimp, dan wordt het lastig om hem uit de trui te rijden. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen", beseft Niermann zich.

La Vuelta | Evenepoel wint tijdrit en vergroot marge met Roglic verder en verder

Risico's nemen

Opgeven is echter geen optie. "Evenepoel steekt er bovenuit, maar Primoz wordt niet naar huis gereden. Hij is hier om de Vuelta te winnen en dat is niet veranderd."

"Die ambitie moet je ook hebben. Ik kan nu wel zeggen dat het podium ook mooi is, maar Primoz gaat niet naar Madrid om een derde plek te verdedigen. Als je wilt winnen, moet je durven verliezen en bereid zijn om risico’s te nemen. Daar gaan we voor."

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Onboardbeelden - Evenepoel komt na tijdrit over de streep alsof het toertochtje was EEN UUR GELEDEN