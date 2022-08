Het grootste slachtoffer van de vijfde etappe van de Tour de France 2022 was Primoz Roglic. De cameramotor voor het peloton raakt een hooibaal die op de hoek lag van een rotonde. Op de beelden is te zien dat die hooibaal de weg op rolt en dat er vervolgens geen ontwijken meer aan is voor een aantal renners. Roglic reed aan de andere kant van de rotonde, maar de pech viel letterlijk zijn kant op. Achteraf bleek zelfs dat Roglic daar zijn schouder uit de kom was gevallen en op een stoeltje aan de zijkant van de weg deze zelf terug in de kom gekregen heeft. Herstellen van zijn valpartij bleek echter te lastig en na het perfect uitspelen van de ploegentactiek in aanloop naar de Col du Granon ging het steeds slechter met Roglic.

In de vijftiende etappe ging hij niet meer van start met de hoop om in de Vuelta weer mee te doen om de prijzen. Tegelijkertijd gingen er geluiden rond over gebroken rugwervels, maar dit werd nooit officieel bevestigd door de ploeg of Roglic zelf.

Vier op een rij

Nu twee en een halve week na zijn opgave kan Primoz Roglic weer op de weg trainen. Voorlopig staat de Sloveen wel op de startlijst van de laatste Grote Ronde van het jaar, maar of hij ook echt gaat starten is nog maar de vraag. Primoz Roglic won de drie laatste edities van La Vuelta. Het zou dus zonde zijn als er door een blessure aan die reeks een einde komt.

