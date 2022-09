De Sloveen van Jumbo-Visma staat 2:41 minuten achter op Evenepoel en moet dus tijd goedmaken. Zijn ploeg probeerde de klim hard te maken. "We staan een beetje op achterstand, dus we moeten dichterbij komen. De Vuelta duurt nog lang."

Roglic is op zoek naar de topvorm die hij vorig jaar in de Vuelta had. "We zullen zien. Ik had vandaag een goed gevoel, maar hopeljk kan ik nog wat beter worden."

Ad

Val Evenepoel

Vuelta a España La Vuelta | Kelderman stormt de toptien binnen, Evenepoel ondanks valpartij nog steeds soeverein 30 MINUTEN GELEDEN

De huidige nummer twee van het klassement zag de leider Remco Evenepoel vandaag tegen het asfalt gaan. "Hij viel vlak voor mij. De wegen zijn hier heel glad, je ziet de bochten soms glimmen dus je kan heel snel op de grond liggen."

La Vuelta | Bekijk valpartij in afdaling waarbij leider Evenepoel schaafwonden oploopt

Vuelta a España La Vuelta | Weer net niet voor Kelderman, Carapaz aan de haal met ritzege op Peñas Blancas 43 MINUTEN GELEDEN