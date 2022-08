De UCI bracht naar buiten dat Quintana positief was getest op tramadol en hoewel dit formeel geen échte dopingovertreding blijkt, is de positieve (bloed)test wel voldoende om uit de uitslagen van de Tour de France geschrapt te worden.

Aangezien werkgever Arkea-Samsic lid is van een organisatie (MPCC) die zich inzet tegen het gebruik van pijnstillers, waar tramadol onder valt, viel het al een beetje te verwachten dat de positieve test grotere gevolgen zou hebben dan diskwalificatie uit de Tour.

Dat blijkt, Quintana ontbreekt tijdens de ploegenpresentatie en ploegentijdrit die in Utrecht de start van de Rondje van Spanje markeren. De 32-jarige winnaar van de editie van 2016 ontkent het gebruik van tramadol en zegt zich op zijn verdediging te willen focussen. Indien nodig is hij bereid om de stap naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) te zetten.

Quintana hoopt verderop in het seizoen alsnog zijn rentree in het peloton te kunnen maken. Hij verlengde zeer onlangs zijn contract bij Arkea nog met twee seizoenen.

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.