“We moeten de trui zoveel mogelijk verdedigen. Ik heb het rood nu met een mooie voorsprong en het doel is om die voorsprong dit weekend te behouden en met een voordeel aan de tijdrit te beginnen dinsdag.”

Evenepoel verwacht dat het vandaag in de zevende etappe naar Cistierna een stuk rustiger aan gaat dan gisteren. “Ze geven vandaag nog steeds wel wat regen af. Maar gisteren was het gevaarlijk en smal, ik denk dat het vandaag iets minder stressvol wordt.”

Roglic grootste concurrent

Roglic grootste concurrent

De 22-jarige Evenepoel reed topfavoriet Primoz Roglic gisteren op meer dan een minuut, maar rekent zich nog niet rijk. “Primoz is nog steeds mijn grootste concurrent. En er zijn ook nog een aantal andere jongens die kort staan in het klassement, Mas was bijvoorbeeld heel sterk gisteren.”

“We moeten vooral focussen op onszelf en niet te veel paniekeren. Gewoon proberen om te concentreren, maar ook om zoveel mogelijk te genieten”, besluit Evenepoel aan de start van de zevende etappe.

Vergiftigd geschenk

De ploegleider van Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevre, bleek eerder vandaag nog minder happig om de rode trui in de ploeg te houden. “De leiderstrui is mooi, maar zo vroeg in een grote ronde misschien een vergiftigd geschenk .”

“Wij hebben de ploeg proberen te bouwen in functie van Remco, maar dit is nog niet de ploeg waar we ooit naar toe willen. Bovendien duurt de Vuelta nog zeer lang.”

