La Vuelta | Remco Evenepoel klaar voor cruciale slotweek - "Alle kleine pijntjes zijn verdwenen"

De 22-jarige Evenepoel kwam in de twaalfde etappe ongelukkig ten val en mede door zijn schaafwonden verloor hij afgelopen weekend voor het eerst veel tijd. "Ik had niet het beste weekend, maar zondag was al beter dan zaterdag. Mijn spieren voelden nog wat stijf aan, maar alle kleine pijntjes zijn nu verdwenen."

La Vuelta | Bekijk valpartij in afdaling waarbij leider Evenepoel schaafwonden oploopt

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl kijkt uit naar de slotweek in Spanje. "Vandaag zal, los van de hectische finale, een gemakkelijke dag worden. Zaterdag wordt een cruciale rit, we beginnen bergop en eindigen daar ook. Het wordt de dag dat ik mijn beste benen van deze Vuelta nodig ga hebben."

