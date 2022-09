De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl kwam ten val bij een scherpe bocht in de afdaling. "De motoren remden een beetje, ik wilde de bocht afsnijden, maar het was iets teveel. Mijn fiets zit er erger uit dan ikzelf."

Met de vorm van Evenepoel zit het wel goed. "Ik wist dat het een klim was om gewoon te volgen en in de laatste meters kon ik nog sprinten, want ik had nog iets over."

Morgen herstellen

Morgen verwacht de 22-jarige Evenepoel het rustig aan te kunnen doen. "Ik hoop dat de schaafwonden genezen en dat ik een beetje kan herstellen, want het zal een sprintetappe worden."

La Vuelta | Bekijk valpartij in afdaling waarbij leider Evenepoel schaafwonden oploopt

