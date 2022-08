De Fransman van Quick-Step Alpha Vinyl Team kwam hard ten val op een ogenschijnlijk rustig moment in de etappe. Alaphilippe grijpt direct naar de schouder en kan de etappe niet uitrijden.

La Vuelta | De val van Julian Alaphilippe in etappe 11

Evenepoel baalt vanzelfsprekend van het uitvallen van zijn meesterknecht. "Ik weet nog niet wat er precies is gebeurt. Ik reed voor hem dus ik heb het niet gezien, maar het is zeker een groot verlies voor het team. Zeker in zo'n rustige etappe."

Wielrennen La Vuelta | Remco Evenepoel over uitvallen Alaphilippe - "Groot verlies voor het team" 42 MINUTEN GELEDEN

De Belg verliest daarmee een belangrijke knecht in zijn strijd voor de Vuelta-winst. "We zijn zeker niet het enige team dat renners heeft verloren en ik heb heel veel vertrouwen in mijn andere teamgenoten, maar het is jammer dat we de wereldkampioen verliezen. Hij was in hele goede vorm."

Beterschap Loulou

"Het is heel jammer. Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij niet teveel pijn heeft. Ik wens 'Loulou' veel beterschap.", besluit Evenepoel.

