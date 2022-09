Gigantische kopgroep

Een enorme kopgroep van 41 renners maakte zich los van het peloton en bouwde al snel een voorsprong op van ongeveer acht minuten. In de kopgroep zaten grote namen zoals Richard Carapaz, Hugh Carthy, Thibaut Pinot en Robert Gesink. De koers leek in de plooi te liggen en alles wees erop dat er opnieuw een lid van de vroege vlucht met de zege aan de haal zou gaan.

Joao Almeida bleek echter andere plannen te hebben. De Portugees plaatste op meer dan 80 kilometer van de streep een aanval met ploeggenoot Brandon McNulty in een poging om tijd te winnen op zijn naaste concurrenten in de top-10. Onderweg kreeg Almeida hulp van Oliveira en Soler die op hun kopman bleven wachten vanuit de kopgroep.

Dit betekende echter ook dat vooral Astana de klassering in de top-5 van Miguel Angel Lopez in gevaar zag komen. Almeida pakte ongeveer een minuut voorsprong, maar vanaf dat moment voerde Astana het tempo flink op, waardoor ook de voorsprong van de kopgroep terugliep.

Gesink in de kopgroep

Op de slotklim waren er zes renners die weggereden waren bij de grote kopgroep. Dit waren Carapaz, Carthy, Higuita, Pinot, Gesink en Gesbert. Joao Almeida had zich ondertussen bij de rest van de oorspronkelijke kopgroep gevoegd en deed nog altijd verwoede pogingen om tijd te winnen. Deze poging hield echter geen stand. Op de slotklim bestookten de klassementsrenners elkaar met aanvallen en zo kwam Almeida weer terug in de groep van de rode trui.

Robert Gesink was ondertussen alleen vertrokken en leek op weg naar een prachtige etappeoverwinning. Het werd op de laatste meters echter een secondespel, terwijl Pinot als laatste achtervolger werd ingerekend en Carapaz zich liet zakken om zijn geloste ploeggenoot Rodriguez te helpen.

Laatste poging van Mas

Gesink had op een halve kilometer nog ongeveer 20 seconden, maar een laatste wanhoopspoging van Enric Mas om Remco Evenepoel te lossen, zorgde ervoor dat het duo bij Gesink kwam. Het werd dus een sprint van drie renners om de overwinning vandaag.

In deze sprint bleek Evenepoel de meest explosieve van de drie en dus zette de Belg een mooi uitroepteken achter zijn uitstekende Vuelta. Met alleen de rit van zaterdag nog als gevaar lijkt bijna niets Evenepoel nog van de eindoverwinning te kunnen houden.

Valpartij kost bolletjestrui de kop

Vroeg in de etappe was er nog een flinke valpartij in het peloton. Mads Pedersen, Cristian Rodriguez en Jay Vine waren de voornaamste slachtoffers. Vooral Vine bleek lelijk onderuit te zijn gegaan en kon zijn Vuelta niet voortzetten. De drager van de bolletjestrui ziet zo zijn bergklassement vlak voor Madrid in rook opgaan.

Mads Pedersen leek weinig last te hebben van de val, maar Cristian Rodriguez was zwaar gehavend. Kilometerslang moest de jonge Spanjaard met grote schaafwonden fietsen en in de finale kostte hem dat de kop. Rodriguez moest zijn concurrenten laten gaan op de slotklim en verloor zo zijn vierde plek in het klassement.

