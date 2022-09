Roglic zag in de slotfase van rit zestien, met heuvelachtige finish in Tomares, zijn kans schoon om wat tijd terug te pakken op Evenepoel, die niet meer vooraan het peloton zat. Het bleek om materiaalpech te gaan. De Belg kampte met een lekke band en maakte zich niet al te veel zorgen over tijdverlies op basis van de driekilometerregel.

Op min of meer hetzelfde moment trok de kopman van Jumbo-Visma ten aanval en hij was hard op weg om wat tijd terug te pakken, gezien de situatie in koers. Er reed immers een kopgroep voor het peloton uit, waarvan Evenepoel de tijd zou krijgen.

Wright

Roglic wilde zelfs meesprinten om de bonificaties, maar kwam ten val. Dat gebeurde waarschijnlijk na contact met Fred Wright. De twee tikten elkaar, zonder opzet, op hoge snelheid aan, waarna Roglic ten val kwam. De gevolgen van die val liegen er niet om, zo was gelijk al duidelijk.

Roglic was behoorlijk gehavend en bloedde zowel uit zijn arm als been, nog los van overige schaafwonden. Ook maakte de Sloveen een vrij beduusde indruk, nadat hij al met een van pijn vertrokken gezicht over de finish was gerold.

Evenepoel

Evenepoel wilde na afloop zeer sportief checken hoe het met Roglic ging, maar er stonden te veel mensen om hem heen om het tot een onderonsje te laten komen. Daarop sprak Evenepoel met een ploegmaat van Roglic. Hij wist toen al wel dat het een serieuze val betrof.

Jumbo kondigde dinsdagavond al aan dat het onzeker was of Roglic wel verder kon koersen. Inmiddels is duidelijk dat dit echt niet gaat en verdwijnt het startnummer 1 uit de Vuelta. Roglic won de laatste drie edities van de Ronde van Spanje, maar tot een kwartet overwinningen op rij komt het niet. De plannen voor de laatste week kunnen de prullenbak in.

Als gevolg van de opgave van Roglic ziet het er voor Evenepoel nóg beter uit. Zijn marge ten opzichte van Enric Mas, de nieuwe nummer twee, bedraagt 2:01. Dit is ruim een halve minuut extra.

