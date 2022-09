De klap is hard aangekomen bij Jumbo-Visma, zo geeft Teunissen aan: "Dit verandert alles. Er zijn nog vijf dagen tot Madrid. We hebben het er in de bus over gehad. Natuurlijk gaan we nog proberen er wat van te maken, maar het hoofddoel is ineens verdwenen. Het is erg moeilijk om de knop om te zetten. We kunnen weinig doen, maar het moraal is niet zo hoog nu."

Teunissen zag al vroeg dat het waarschijnlijk einde verhaal was voor zijn kopman: "Vlak na de finish zag hij er al behoorlijk gebroken uit en in het hotel zag je dat het meer impact had gehad dan we dachten, ook mentaal. Vanmorgen kregen we het nieuws. Hij kan nauwelijks lopen en is al naar het ziekenhuis geweest. Het is niet voor niets dat hij afstapt. Fysiek en mentaal moet het heel zwaar zijn voor hem dat de Vuelta zo eindigt."

Jumbo-Visma had nog plannen

Roglic verontschuldigde nog bij zijn ploeggenoten, maar dat wuifde Teunissen weg: "Hij kwam naar het ontbijt om te zeggen dat hij veel pijn had en de Vuelta ging verlaten. Hij bood zijn excuses aan, maar we zeiden allemaal dat dat niet nodig was. Voor hem moet het de grootste teleurstelling zijn en niet de eerste ook natuurlijk. Het is voor iedereen zonde, maar vooral voor hem. Hij werkt hier sinds juli al hard voor."

Roglic won de laatste dagen een paar keer terrein op Remco Evenepoel, maar de plannen voor de komende week kunnen nu de prullenbak in: "We keken allemaal erg uit naar de komende dagen. Primoz en de rest van het team hebben een vechtersmentaliteit laten zien en deze Vuelta was nog niet voorbij. We konden ons nog laten zien. Gisteren zou ook een massasprint worden, maar pakt hij acht seconden op de concurrenten. We hadden nog wat leuke dingen gepland de komende dagen, maar het is allemaal verdwenen nu. Het spijt me echt ontzettend voor hem."

Ploegleider Addy Engels reageerde ook voor de camera's van Eurosport: "Hij heeft geen hersenschudding. Er zijn scans gemaakt en daarop waren geen breuken te zien. Hij heeft vooral heel veel schaafwonden en kneuzingen. Dat in combinatie met de pijn maakte het simpelweg onmogelijk om verder te fietsen. Daarom is vanochtend de beslissing genomen."

"Hij was nog niet klaar deze Vuelta. Dat heeft hij gisteren laten zien. Dan heb ik het alleen nog maar over het sportieve. Het is natuurlijk een flinke klap als je twee jaar op rij uit de Tour de France moet met een valpartij en nu ook in de Vuelta. Het is mentaal natuurlijk erg moeilijk om je overheen te zetten", aldus Engels.

