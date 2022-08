1. Primoz Roglic 11:50:59

2. Sepp Kuss +0:13

3. Ethan Hayter +0:26

4. Pavel Sivakov +0:26

5. Tao Geoghegan Hart +0:26

6. Remco Evenepoel +0:27

7. Richard Carapaz +0:33

8. Carlos Rodriguez +0:33

9. Mads Pedersen +0:34

10. Simon Yates +0:51

1. Joan Bou 5 punten

2. Primož Roglič 3 punten

3. Julius van den Berg 3 punten

4. Jarrad Drizners 3 punten

5. Thomas de Gendt 2 punten

1. Sam Bennett 127 punten

2. Mads Pedersen 118 punten

3. Pascal Ackerman 34 punten

4. Tim Merlier 34 punten

5. Daniel McLay 34 punten

1. Ethan Hayter 11:51:25

2. Pavel Sivakov +0:00

3. Remco Evenepoel +0:01

4. Carlos Rodriguez +0:07

5. João Almeida +0:27

1. INEOS Grenadiers 34:44:29

2. BORA - hansgroge +0:35

3. Jumbo-Visma +0:36

4. Team BikeExchange-Jayco +0:39

5. UAE Team Emirates +0:41

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.