Het aan de start verschijnen van Roglic in Utrecht was met veel vraagtekens omgeven. De kopman van Jumbo ging onderuit tijdens de Tour de France en liep serieuze blessures op, breuken zelfs. De Ronde van Spanje werd daardoor een alternatief doel, maar de voorbereiding was verre van top.

Pas twee weken voor de Gran Salida zat Roglic weer op de fiets, maar daar is tijdens de eerste dagen van de Vuelta niets van te merken. Roglic maakte een goede indruk in de ploegentijdrit en onderstreepte dit nog maar eens in Laguardia, waar hij tijdens de oplopende laatste kilometer iedereen uit zijn wiel sprintte.

Roglic bleef op de streep Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Enric Mas (Movistar) voor. Remco Evenepoel werd vooraan verwacht, maar moest van ver komen en wist de schade met een achtste plaats nog enigszins te beperken. Wilco Kelderman was de beste van het BORA-blok en werd negende, precies voor Giro-winnaar en ploeggenoot Jai Hindley.

De vele ogen in Laguardia waren maar op één man gericht en dat was Roglic, die onderweg al enkele bonificatieseconden opraapte tijdens de doorkomst bovenop de Puerto de Herrera. Daarmee liet hij zien dat het hem menens was, in de jacht op een vierde eindzege op rij.

Het rood heeft Roglic alvast binnen en daarmee is sprake van een unicum. Zoals gezegd is Roglic de vierde Jumbo-renner die deze Vuelta de rode trui mag dragen. Het is sinds de Vuelta van 2004 niet meer voorgekomen dat één ploeg vier verschillende renners de leiderstrui zag dragen. US Postal deed het toen..

De van blessures teruggekeerde Julian Alaphilippe kon het niet waarmaken, terwijl deze aankomst toch ook wel iets voor hem was. Wellicht ondervindt de Fransman toch nog te veel hinder van de serieuze klap die hij heeft moeten incasseren. Alaphilippe maakte dan ook pas onlangs zijn rentree.

