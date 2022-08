De Giro, Tour en Vuelta hebben alle drie een eigen karakter. De ronden worden anders verreden en de mensen kijken anders naar de koers. Voor McEwen is er een duidelijk verschil tussen de Vuelta en andere twee grote rondes.

"Voor veel renners is de Vuelta een kans om zich te revancheren op een tegenvallend seizoen. Om wat voor reden dan ook. Ziekte, blessures, pech of niet geselecteerd zijn voor andere wedstrijden", aldus McEwen.

Kortere etappes

"Wat mij ook opvalt is de lengte van de etappes. Vroeger werden er veel lange ritten gereden. Het was de saaiste wedstrijd op de kalender, maar toen kwam het idee om de etappes in te korten. Ritten van 134 en 120 kilometer. Het werd toen een veel interessantere race, veel spannender."

"Vroeger was de Vuelta echt een voor Spanjaarden, maar de laatste twintig jaar is de race internationaler geworden. Een overwinning levert veel meer erkenning en prestige op."

Inmiddels is het deelnemersveld van La Vuelta 2022 minstens net zo internationaal als de Tour en de Vuelta. De gehele startlijst is hier te vinden.

Parcours

Het parcours biedt dit jaar kansen voor alle renners. Klimmers, sprinters en puncheurs. Alle soorten finishes komen aan bod. "Ik denk dat het parcours goed in balans is. Er zijn genoeg kansen voor de sprinters. Niet zoals de Tour eerder dit jaar. Zes vlakke ritten met misschien wel acht kansen voor sprinters die een klim overleven."

"Met negen finishes bergop kan het een mooie show worden. Het kan ook gebeuren dat er iemand heel erg domineert, maar de kans dat iemand zichzelf opblaast is ook aanwezig. Dan wordt alles weer op de kop gezet."

Hoofdrolspelers

Dat de Vuelta de Ronde van de Revanche blijkt ook wel uit de namen waar we op moeten letten, volgens McEwen. "Ik ben heel benieuwd hoe Remco Evenepoel het in deze Vuelta gaat doen vergeleken met zijn laatste Giro. Welke lessen heeft hij geleerd en kan hij zich ontwikkelen als klassementsrenner."

"Ook ben ik benieuwd naar renners voor wie de Tour is mislukt. Roglic is de favoriet, ongeacht de blessures. Ook Yates wil revanche na zijn Giro die hij moest verlaten vanwege knieproblemen. Of Jai Hindley. Kan hij omgaan met het rijden van de Vuelta als een Grote Ronde-winnaar?"

"Ben O'Connor houd ik ook in de gaten. Hij was echt goed voor de Tour. Ik denk dat hij de knop vrij snel omgezet heeft en zich gefocust heeft op de Vuelta. Ik denk dat hij op het podium eindigt." Toch is de favoriet van McEwen niet direct de eerste naam waar je aan denkt: "Ik wil Simon Yates zeggen, maar de hoeveelheid tijdritkilometers brengt mij aan het twijfelen."

Ervaring telt

Ondanks de vele jonge favorieten op de startlijst van de Vuelta doet er ook een aantal ervaren renners mee. Wat kunnen we verwachten van een Froome, Valverde en Nibali? "Froome gaat niet voor het klassement. Met zijn derde plek op de Alpe d'Huez is hij een kanshebber voor een ritzege in deze Vuelta. Kies je dagen, geef alles en rust goed uit. Ik denk ook dat Valverde en Nibali voor etappezeges moeten gaan. Ze kunnen wel top 10 finishen in een grote ronde, maar ik hoop ze ze veel liever stoppen met een bang. Een epische overwinning."

