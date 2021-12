Enric Mas en Alejandro Valverde hebben al bevestigd de Ronde van Spanje te gaan rijden en ook Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Egan Bernal en Richard Carapaz schijnen hun oog op de laatste grote ronde van het jaar te hebben laten vallen. Ook Evenepoel mag met potlood worden opgeschreven.

De talentvolle Belg maakte vorig jaar zijn debuut in een grote ronde. De eerste week van de Giro d’Italia was indrukwekkend, maar drie weken lang koersen bleek voor Evenepoel een stapje te ver. Hij reed de Giro niet uit, maar wil dit jaar een poging doen om voor het eerst het klassement van een grote ronde te winnen.

Interessante optie

De Vuelta lijkt de meest logische optie. Patrick Lefevere, de ploegbaas van Deceuninck-Quick Step liet weten dat de Vuelta een interessante optie is voor Evenepoel en dat het parcours hem goed zou moeten liggen. Lees hier alles over het spectaculaire parcours van de Vuelta 2022.

Bovendien werd eerder al duidelijk dat Evenepoel niet in actie zal komen tijdens de Giro d’Italia en de Tour de France. Daarmee lijkt de Vuelta het laatste puzzelstukje in de kalender van Evenepoel.

En Van der Poel?

De Vuelta start volgend jaar in Utrecht en telt drie etappes in Nederland. Dit zou reden kunnen zijn voor één van die andere wereldsterren om zich ook aan te melden voor de ronde van Spanje. Mathieu van der Poel droeg al eens de gele trui en zal ook dolgraag in eigen land het rood willen veroveren.

