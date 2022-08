Ad

Jeroen en Karsten deden natuurlijk al samen de Giro en worden drie weken lang herenigd voor de tocht door Spanje. Primoz Roglic is net op tijd fit om een gooi te doen naar zijn vierde overwinning op rij, terwijl Remco Evenepoel door de bookies als favoriet wordt gezien. Thymen Arensman en Wilco Kelderman doen namens Nederland een gooi naar een goed klassement.

Of Roglic zijn status waarmaakt, Evenepoel terecht als favoriet wordt gezien en wat Arensman en Kelderman daadwerkelijk kunnen, wordt vocaal omlijst door het favoriete commentaarduo van vele Nederlandse en Belgische wielervolgers. Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon dus.

Volledige live-registratie

Sowieso ben je bij Eurosport aan het juiste adres om Vuelta te kijken, terwijl via discovery+ een geheel reclamevrije stream beschikbaar is. De etappes op Nederlandse bodem worden van de eerste tot de laatste kilometer live uitgezonden – al ontbreekt Jeroen zaterdag en wordt hij vervangen door Jan Hermsen – terwijl van de meeste reguliere etappes om 14:30 uur live-beeld beschikbaar is.

Van diverse etappes, met name in de weekends, wordt een complete live-ervaring aangeboden. Deze etappes kun je nu alvast omcirkelen in je agenda, aangezien op die dagen volop moet worden geklommen en dankzij het uitdagende parcours spektakel op die dagen vrijwel verzekerd is.

Om het helemaal af te maken zijn niet alleen Jeroen en Karsten betrokken bij de plannen van Eurosport en discovery+ , maar behoort Sander Kleikers ook nog eens tot het groepje vaste interviewers dat dagelijks met de renners en andere hoofdrolspelers in gesprek gaat.

