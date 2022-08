De dag begon gezapig. Julius van den Berg was de eerste renner versnelde nadat de etappe officieel was begonnen. Vier andere renners sloten direct bij hem aan en het peloton gooide de deur dicht. Geen hard gevecht om in de kopgroep te komen. De bergpunten van de Amerongse Berg zijn blijkbaar minder gewild dan die van de Tour de France. Toch wilden Pau Miquel, Thibault Guernalec, Xabier Mikel Azparren, Jetse Bol en Julius van den Berg wel vechten voor die bergpunten.

Het zag er naar uit dat het wachten was op de beklimming van de Amerongse Berg, maar Alpecin-Deceuninck leek de kopgroep 30 kilometer voor de Amerongse Berg de kopgroep terug te willen pakken. De voorsprong van twee minuten verdampte en al snel was het tijdsverschil slechts 20 seconden met de kopgroep. Toch lukte het het peloton nooit om echt de aansluiting weer te vinden met de vijf koplopers.

Ad

Alto del Amerongse Berg

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van etappe drie - van Breda naar Breda met Teunissen in de rode trui 42 MINUTEN GELEDEN

De voorsprong liep weer op en met nog een kilometer te gaan versnelde Jetse Bol. De Nederlander had van tevoren al aangegeven te willen strijden voor die bergtrui, maar tijdens de rit leek hij zich te vergissen in de afstand naar de streep. Hij werd snel teruggepakt en moest vervolgens de rest laten gaan. Julius van den Berg had zijn inspanning wel perfect ingedeeld en kwam als eerste 'boven'.

Met nog 60 kilometer te gaan werd de kopgroep ingerekend en was het wachten op de sprint. De tussensprint zorgde wel voor nog wat zenuwen in het peloton. Bij het opdraaien van de vliegbasis Soesterberg kwam Wout Poels ten val samen met twee renners van Lotto-Soudal. Poels en Malecki konden hun weg vervolgen, maar Steff Cras is niet meer op zijn fiets gestapt. Mads Pedersen won de tussensprint die op de vliegbasis getrokken was en pakte zo drie seconden en 20 punten.

Bennett!

En toen was het wachten tot de laatste kilometers. Het tempo steeg en de nervositeit nam toe. De treintjes kregen vorm en iedereen was zich aan het opmaken voor de sprint. Hier en daar werden was ellebogen uitgestoken en schouders geduwd. Uiteindelijk was het Sam Bennett die aan het langste eind trok, na een fantastische lead-out van Danny van Poppel, en als eerste over de finish kwam. De Ier heeft een lastige periode achter de rug en met deze overwinning bevestigt hij dat hij nog steeds tot de beste sprinters van de wereld behoort.

Nederlands rood

Mads Pedersen werd tweede en Tim Merlier maakt het podium van de dag compleet. Mike Teunissen had de snelste sprint van de dag, maar moest van te ver komen. Hij wist als vierde te finishen. Omdat Robert Gesink op een achterstand van 43 seconden over de streep kwam neemt Teunissen wel de leiderstrui over van zijn ploegmaat. Nu hebben dus al twee van de drie Nederlanders van de Jumbo-Visma ploeg het rood aan gehad. Sam Oomen staat nog wel in dezelfde tijd als Teunissen dus wie weet kan de geel-zwarte ploeg morgen een trucje uithalen om de derde en laatste Nederlander van de ploeg ook een dag in het rood te laten rijden.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van etappe drie - van Breda naar Breda met Teunissen in de rode trui 43 MINUTEN GELEDEN