Na afloop van de ploegentijdrit in Utrecht sprak de klimmer vol lof over zijn kopman bij Jumbo-Visma. “Roglic, Dennis en Affini droegen de tijdrit. Ik zat achter Primoz en eigenlijk zat ik al een halve beurt te draaien als hij op kop kwam”, vertelt Oomen aan In de Leiderstrui.

“Hij zit zo aerodynamisch op zijn fiets en hij is zo sterk. Het was superlastig voor mij om in het wiel te zitten en er dan ook nog een beurt overheen te doen.”

Volgende in de rij?

Na de ploegentijdrit mocht Robert Gesink een dag de rode trui dragen in Nederland. De rit erna was het de beurt aan Mike Teunissen en in de eerste etappe in Spanje zal Eduardo Affini de leiderstrui om de schouders hebben. Is Sam Oomen de volgende in de rij?

De 27-jarige Oomen staat momenteel tweede in het klassement achter tijdrijder Affini. In de vierde etappe moeten een aantal flinke klimmen worden overwonnen en de finish loopt tamelijk steil omhoog. Voor de Italiaanse hardrijder lijkt dat te lastig, maar Oomen kent voor die rode trui ook de concurrentie van Roglic.

Als de Sloveense kopman meer dan vijf plaatsen voor Oomen eindigt, gaat de rode trui aan de neus van de Nederlander voorbij. Waar Jumbo-Visma de afgelopen etappes kon spelen met wie de rode trui mocht dragen, lijken ze die luxe tijdens de etappe van dinsdag niet te hebben.

