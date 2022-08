Ayuso werd in de zesde etappe, die Jay Vine op zijn naam schreef, uiteindelijk vierde op veertig seconden van Evenepoel. In het algemeen klassement stijgt de Spanjaard naar de vijfde plaats, hij doet het daarmee een stuk beter dan zijn kopman João Almeida die tiende staat.

Zelf tempert het klimtalent de verwachtingen op de site van zijn ploeg. “Ik ben heel blij met dit resultaat, het was een hele zware dag, vooral door de weersomstandigheden. Maar ik bekijk het dag per dag, ik leer hier in de Vuelta elke dag nog bij.”

Doorbraak in Italië

Waar komt dit Spaanse rondetalent dan eigenlijk vandaan? Ayuso wordt in 2019 op zestienjarige leeftijd al nationaal kampioen van Spanje bij de junioren. In 2020 herhaalt hij dat kunstje en voegt hij er zelfs nog het nationaal tijdritkampioenschap aan toe.

Ayuso valt op met zijn prestaties en wordt in 2021 opgepikt door de Italiaanse continentale ploeg Team Colpack Ballan, een opleidingsploeg die samenwerkt met het World Tour-team Bahrain-Victorious. Bij de Italiaanse formatie maakt Ayuso grote indruk, hij wint met overmacht de Giro d’Italia voor beloften en neemt bovendien ook de rest van alle truien mee naar huis.

Transfer naar UAE

De prestaties van de negentienjarige Spanjaard blijven vanzelfsprekend niet onopgemerkt bij de grote wielerploegen en halverwege het seizoen maakt Ayuso de overstap van Colpack Ballan naar grootmacht UAE Team Emirates.

Na zijn eerste profwedstrijden in 2021 beginnen de prestaties pas echt in het huidige wielerseizoen te komen. Aysuo wordt achtereenvolgens vijfde in de Ronde van Catalonië, vierde in de Ronde van Romandië en wint de Circuito de Getxo voor onder anderen Wilco Kelderman en Alejandro Valverde.

Vuelta-selectie

Zijn uitstekende vorm werd eerder deze maand beloond met een plekje in de Vuelta-selectie van UAE. Zijn rol was in eerste instantie het ondersteunen van zijn kopman João Almeida, maar de Portugees heeft zijn beste klimmersbenen nog niet gevonden.

Dit weekend krijgt Ayuso de kans om zijn indrukwekkende prestaties op de Pico Jano door te trekken. Op zaterdag en zondag krijgen de renners te maken met twee zware bergritten met twee keer een aankomst bergop.

