De openingsdagen waren met de winst in de ploegentijdrit en de ritoverwinning van Primoz Roglic in etappe vier volledig voor Jumbo-Visma, maar daarna was het vooral Remco Evenepoel die de touwtjes in handen nam.

De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl pakt in etappe zes direct een ruime minuut op de Sloveen en op de supersteile klim naar Les Praeres komt daar drie dagen later nog eens een minuut bovenop.

Spanning terug

De eindoverwinning in de Vuelta leek beslecht na een indrukwekkende overwinning van Evenepoel in de tijdrit, maar toen was daar opeens etappe veertien. In de rit naar Sierra de La Pandera kraakt de Belg voor het eerst en moet hij de groep met favorieten met Roglic zelfs laten gaan.

Ook in de etappe vijftien, die Thymen Arensman op zijn naam schreef, pakt de Sloveen tijd op Evenepoel. Zijn huidige achterstand is op de tweede rustdag teruggelopen naar slechts 1:34 minuten, met nog een volle slotweek voor de boeg.

Twee voor de prijs van een

Wat kunnen we dan in die slotweek verwachten? Het peloton begint de dag na de rustdag met een relatief vlakke etappe naar Tomares. In etappe zeventien naar Monasterio de Tentudía ligt voor Primoz Roglic wel een kans om tijd terug te pakken. De laatste vier kilometer van de slotklim kent een gemiddelde stijging van boven de 7 procent.

Donderdag is het opnieuw alle hens aan dek voor Evenepoel. Het peloton wacht in een lange etappe drie zware klimmen. Vooral op de Alto del Piornal heeft Roglic tijd genoeg om iets te verzinnen, de klim is ruim 13 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 5,6 procent en wordt bovendien twee keer achter elkaar beklommen.

Geen loodzwaar slotweekend

Mocht Remco Evenepoel na de achttiende etappe nog steeds een ruime voorsprong hebben dan lijkt het onwaarschijnlijk dat iemand hem nog van de Vuelta-overwinning afhoudt. De etappes in het slotweekend zijn niet overdreven zwaar.

In de etappe op vrijdag naar Talavera de la Reina moet het peloton weliswaar twee keer de Puerto del Pielago beklimmen, 9 kilometer aan 5,9 procent, maar de top van de tweede passage ligt op ruim veertig kilometer van de finish. Tijd genoeg dus voor Evenepoel om een eventuele achtervolging te organiseren.

Wanneer Roglic in de laatste bergetappe nog steeds aanspraak kan maken op zijn vierde Vuelta-titel op rij, dan moet hij op zaterdag all-in gaan. In een etappe van 181 kilometer moeten de renners liefst vijf beklimmingen overwinnen. Gaat het klassement in extremis nog op de schop?

Slechte dag achter de rug?

Het is echter maar de vraag of Roglic überhaupt nog dichter in de buurt kan komen van Evenepoel. De Belg kwam ten val in de twaalfde etappe en dat lijkt een logische verklaring te zijn voor de slechte dagen van de jonge klimmer.

Evenepoel krijgt nu een rustdag in de schoot geworpen om volledig te kunnen herstellen van zijn schaafwond. Mocht hij daarna zijn vorm van de eerste week weer terug vinden, dan is er geen bergtop die hem van zijn eerste overwinning in een grote ronde kan afhouden.

