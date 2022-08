De ploegentijdrit is een met uitsterven bedreigde discipline binnen het wielrennen. Het wereldkampioenschap voor ploegen vond voor het laatst in Innsbruck 2018. Daarna is de UCI overgestapt op de Mixed Relay voor landenteams. Ook in andere wedstrijden begon de ploegentijdrit een steeds zeldzamer beeld te worden, maar in Utrecht keert deze loodzware discipline vol trots terug.

Parcours

Het centrum van Utrecht verandert op 19 augustus in een racebaan voor renners. Met een parcours van 23,2 kilometer is deze openingsrit bijna een proloog onder de ploegentijdritten. De start is op het Jaarbeursplein. Het tempo kan kortstondig opgevoerd worden, want het parcours verandert al snel in een technische uitdaging. Het tweede deel is meer het terrein van de hardrijders. De tempo zal hier flink opgeschroefd worden en snelheden van 60 kilometer per uur zijn geen uitzondering.

Starttijden

De openingsrit van La Vuelta 2022 wordt in de vroege avond verreden. Aan het eind van de middag beginnen de renners en ploegen met verkennen en inrijden om zich vervolgens klaar te maken voor de start. De eerste ploeg begint om 18.30 uur. Naar verwachting komt de laatste ploeg om 20.25 uur binnen. De verhoudingen zijn dan direct duidelijk. Wie mag er in de tweede etappe in de rode trui van start en wie verliest er direct tijd in de jacht op een goed eindklassement?

Favorieten

Vanwege de weinige ploegentijdritten is het onmogelijk om een favoriet aan te wijzen op behaalde resultaten in deze discipline. Bijvoorbeeld: de laatste ploegentijdrit waar enkele WorldTeams aan de start stonden was die tijdens de Tour of Britain in 2021. Deze werd toen gewonnen door de Ineos - Grenadiers. Rohan Dennis was toen nog een renner bij Ineos en Tony Martin bij Jumbo-Visma.

Historisch gezien doet Quick-Step Alpha Vinyl mee voor de overwinningen in een ploegentijdrit. Datzelfde geldt dus voor Ineos - Grenadiers en Jumbo - Visma. Dan praat je natuurlijk ook wel direct over ploegen met individueel gezien de beste renners. Als collectieve inspanning moet er ook rekening gehouden worden met Trek - Segafredo, BORA - hansgrohe en BikeExchange - Jayco. Die laatstgenoemde kent niet het meest succesvolle seizoen, maar de ploegentijdrit heeft een lange tijd hoog in het vaandel gestaan bij de Australiërs.

2019 was het laatste jaar dat er een ploegentijdrit werd verreden in een grote ronde. Zowel in de Tour als de Vuelta. En welke ploeg won er toen in Spanje? Astana. Toen was het Miguel Ángel López die de eerste rode trui van die Vuelta aan mocht trekken. De Colombiaan gaat, ondanks een onstuimige aanloop , ook dit jaar weer naar La Vuelta voor dezelfde ploeg.

