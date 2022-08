De kersvers Belgisch kampioen zal met hoge verwachtingen aan de start zijn verschenen van deze Vuelta a España. Zonder Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Arnaud Demare moeten er kansen liggen voor de sprinter die deze winter de oversteek maakt naar het Soudal-Quick Step van Patrick Lefevere.

Voorlopig wil het echter nog niet zo vlotten met Merlier. Gisteren kwam hij vol in de wind te zitten en verloor hij in het gedrum te veel plekken en energie om het Sam Bennett lastig te maken en ook vandaag was zijn rol veel te vroeg uitgespeeld.

KETTING

Op enkele honderden meters voor de finish kreeg de sprinter problemen met zijn ketting, waardoor hij alle snelheid verloor en uiteindelijk nog heel knap zesde werd.

Het zal niet zijn waarop hij gehoopt had dit Nederlandse weekeinde. Zeker gezien het feit dat een echte kans voor de sprinters op zich laat wachten tot de elfde etappe. Voor die tijd moet hij nog wel de nodige heuvel- en bergetappes zien te overleven.

