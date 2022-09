Vroeg in deze koninginnenrit vormt zich een enorme kopgroep met 29 renners. De meest aansprekende namen in die vroege vlucht zijn Jay Vine, Richard Carapaz, Jai Hindley en Thymen Arensman. De voorsprong op het peloton groeit al snel tot meer dan vijf minuten.

Op de Alto del Purche is Jai Vine vooral bezig met de punten voor het bergklassement. De renner van Alpecin-Deceuninck pakt de volle tien punten op de top. Door een versnelling van Hindley is die kopgroep sterk uitgedund. Een groep met twaalf renners, waaronder Carapaz en Arensman, blijft nog over.

Plannen Jumbo-Visma

Na de voorlaatste klim van de dag is het Jumbo-Visma die de kop van het peloton overneemt. De Nederlandse formatie laat Dennis en Oomen uitzakken vanuit de kopgroep en het tempo wordt flink opgeschroefd. De voorsprong van de vroege vlucht daalt snel richting de drie minuten.

De groep met de favorieten wordt op de slotklim door toedoen van Sam Oomen volledig uit elkaar gereden. Alleen zijn kopman Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Ben O’Connor kunnen in eerste instantie volgen. Even later sluiten ook Enric Mas en Miguel Angel López aan.

Soler valt aan

In de kopgroep is het Marc Soler die er tussenuit piept. De Spanjaard pakt een halve minuut op de achtervolgende groep, waar Carapaz inmiddels al uit gelost is. De Ecuadoriaan beseft al snel dat een derde etappezege er vandaag niet in zit en knapt belangrijk werk op voor Carlos Rodríguez. Hij houdt zijn kopman samen met Ayuso op korte afstand van de groep Evenepoel.

Op tien kilometer van de streep ontbindt Lopez zijn duivels. De Colombiaan voelt zich prettig bij extreme hoogtes boven de 2000 meter en dat is te zien. Hij pakt al snel een flink gat op de groep met favorieten. Even later springt ook Mas weg bij die groep. Roglic blijft ijzig kalm in het wiel plakken van leider Evenepoel.

Arensman de allersterkste

Op zeven kilometer van de top is het Thymen Arensman die de eenzame Marc Soler bijhaalt. De Nederlander van Team DSM kan goede zaken doen in het algemeen klassement, maar is vooral bezig met de ritoverwinning. Niet veel later laat Arensman de Spanjaard achter zich en rijdt hij solo aan kop in deze koninginnenrit.

De 22-jarige Arensman houdt steeds een ruime minuut voor op de achtervolgende groep met onder anderen Mas en López en hij geeft het niet meer uit handen. De jonge klimmer wint, na twee tweede plaatsen in de Giro d’Italia, heel knap zijn eerste etappe in een grote ronde.

Roglic pakt tijd

Op twee kilometer van de aankomst is het dan eindelijk Primoz Roglic die zijn aanval op Remco Evenepoel inzet. De Sloveen van Jumbo-Visma krijgt Ben O'Connor met zich mee en pakt uiteindelijk vijftien seconden terug op de Belg. Roglic heeft nu nog 1:34 minuten achterstand op de rode truidrager.

Naast de etappezege doet Arensman ook gouden zaken voor het algemeen klassement. De Nederlander stijgt naar de achtste plaats op 7:05 minuten van Evenepoel.

