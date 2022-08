De derde etappe start in Breda op de binnenplaats van het kasteel van Breda. Dit kasteel was eeuwenlang in het bezit van de Oranje-Nassaus. Tegenwoordig bevindt zich in het kasteel de Koninklijke Militaire Academie.

Daarna rijdt, of loopt het peloton met de fiets in de hand door de Grote Kerk. Na de korte wandeling rijdt het peloton via het centrum naar een ander kasteel, het kasteel Bouvigne. Waarna in Ulvenhout de koers officiëel van start gaat.

Stadsgezicht Breda met de Grote Kerk op de achtergrond Foto: Getty Images

Grensovergang

Bij Baarle-Nassau steekt het peloton kort de grens over. De plaats Baarle heeft zowel Belgische als Nederlandse stroken die in elkaar overlopen. In totaal zal het peloton drie keer door België rijden.

Wielerlegenden

Tegen de klok in rijden de renners een ronde om Breda heen waarbij ze door dorpen als Gilze, Dongen, Made en Fijnaart rijden. Deze plek is de geboorteplaats van de broertjes Van Est. Met name Wim van Est heeft een plaats veroverd in de Nederlandse wielergeschiedenis als eerste geletruidrager en eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Vlaanderen in de jaren ‘50.

Van Est tijdens de Tour van 1955 Foto: Getty Images

Tijdens de Tour van 1951 viel Van Est tijdens de Tour de France tijdens de afdaling van de Aubisque in een ravijn. Een slimme horlogemaker haakte in op dit moment en wist van Est te strikken voor een reclame. Hij sprak hier de legendarische woorden.

Zeventig meter viel ik diep. M'n hart stond stil, maar m'n Pontiac liep.

Als het peloton ten westen van Breda komen we door nog meer dorpen met Nederlandse wielerhistorie. We komen door Hoogerheide, Rucphen en Sint Willebrord waar wielerlegenden als Adrie van der Poel en de broertjes Wagtmans zijn geboren.

Vincent van Gogh

Als we door Etten-Leur rijden zal de internationale regie ook oog hebben voor Vincent van Gogh. De wereldberoemde kunstschilder woonde een tijdje in de West-Brabantse plaats. Toen hij naar Zuid-Frankrijk was verhuisd, schilderde hij een herinnering aan zijn geliefde Etten. Het schilderij Herinnering aan de tuin van Etten is tegenwoordig te bezichtigen in de Hermitage in Sint-Petersburg. Om de oud-inwoner te eren staat er een heuse Van Goghkerk in het dorp.

Het zelfportret van Van Gogh werd gebruikt bij de routepresentatie in Madrid in 2021 Foto: Getty Images

Gevaren

Aandacht voor deze geschiedenis zullen de renners niet hebben. Zij zullen hun best doen om geen tijd te verliezen. Dat zou op twee manieren kunnen. In tegenstelling tot gisteren loopt de route nauwelijks over lange provinciale wegen. Met veel draaien en keren liggen foutjes op de loer.

Ook kan het in het landelijke Brabant flink waaien. Mocht het waaien dan is er altijd een plek waar de wind perfect staat om waaiers te trekken. Het peloton rijdt namelijk een rondje. Hoogteverschillen zijn in de derde etappe nauwelijks te vinden. Toch heeft de organisatie een klein heuveltje gevonden om punten op te verdelen. Op de Brabantse Wal is het tweede bergpunt van de Vuelta te verdienen.

Het hoogteprofiel van etappe 3 van Breda naar Breda Foto: Eurosport

Op 800 meter moet het peloton nog uitkijken voor een scherpe bocht naar rechts. Daarna gaat het rechtuit op de Claudius Prinsenlaan waar er voor het gemeentehuis gefinisht wordt.

Doorkomsttijden

Plaats Tijd Officeuze start kasteel Breda 12:10 Officiële start Ulvenhout 12:54 Baarle-Nassau 13:16 Rijen 13:47 Made 14:16 Fijnaart 14:48 Bergen op Zoom 15:23 Hoogerheide 15:49 Roosendaal 16:08 Rucphen 16:24 Etten-Leur 16:41 Finish Breda 17:04

Favorieten

Net als de tweede etappe lijkt een sprint haast onvermijdelijk. De kans dat de kopgroep het haalt is in de eerste week van een grote ronde erg klein. Sprinters als Tim Merlier, Pascal Ackermann en Kaden Groves lijken grote kanshebbers te zijn op een ritzege vandaag.

