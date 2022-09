Wanneer men de uitslagen van de ploegentijdrit en de individuele tijdrit schrapt, ziet het algemene klassement er heel anders uit. Enric Mas pakt dan de leiding en Thymen Arensman klimt naar de vijfde plaats.

Dergelijke statistieken zeggen natuurlijk niet alles. Zo had Evenepoel in de vijftiende etappe Mas waarschijnlijk niet zo gemakkelijk laten wegrijden.

Het zegt echter wel iets over het belang van goede tijdrijdersbenen tijdens een grote ronde. De 22-jarige Evenepoel won de tijdrit in de tiende etappe naar Alicante en pakte daarmee bijna twee minuten op zijn naaste belager Mas.

