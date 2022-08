In de Vuelta, die op vrijdag 19 augustus start met een ploegentijdrit in Utrecht moet Hoole vooral knechten voor zijn sprinter Mads Pedersen. In de bergritten rijdt de ploeg volledig in dienst van Juan Pedro López die dit seizoen nog tiende werd in de Giro d’Italia.

In de overgangsetappes en de tijdrit krijgt de renner uit Zuidland wellicht meer kansen om voor eigen succes te gaan. Julien Bernard, Dario Cataldo, Kenny Elissonde, Alex Kirsch en Antonio Teberi vervolledigen de selectie van ploegleider Steven de Jongh.

Nederlands kampioenschap

Hoole is afkomstig van de SEG Racing Academy, waar onder anderen ook Fabio Jakobsen, Thymen Arensman en Ide Schelling hun opstap naar de World Tour kenden.

De talentvolle renner maakte in 2021 de overstap naar het Amerikaanse Trek-Segafredo, waar hij een contract heeft tot 2023. Hoole maakte dit seizoen onder meer indruk met twee podiumplekken op het Nederlands kampioenschap.

In de tijdrit moest de jonge Nederlander alleen Tom Dumoulin en Bauke Mollema voor zich dulden. Tijdens de wegrit, een paar dagen later, verbeterde hij die prestatie door tweede te worden achter Pascal Eenkhoorn.

