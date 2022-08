Ad

Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Tim Merlier, het zijn namen die vrijwel iedereen als eerste selecteert voor zijn wielerpool. Het verschil wordt echter vaak gemaakt met de minder bekende renners. Met een selectie van acht renners helpt Eurosport jou om op het hoogste schavot van de pool te eindigen.

Carlos Rodríguez

Bij INEOS Grenadiers zijn de ogen vooral gericht op de drie grote namen Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov. Maar in de schaduw van die mannen kan Carlos Rodríguez wel eens een goudhaantje blijken voor jouw team.

De pas 21-jarige Spanjaard klimt makkelijk en kan ook winnen, zo bewees hij in de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland dit jaar. Hij versloeg bergop onder anderen Remco Evenepoel en Enric Mas. Met zijn huidige vorm zit het ook wel goed, eerder deze maand werd hij nog vierde in het eindklassement van de Ronde van Burgos.

Nikias Arndt

Bij de sprints selecteren de meeste spelers bekende namen als Tim Merlier en Mads Pedersen altijd wel, maar daarachter zitten een aantal interessante, vaak goedkopere, opties. Een daarvan is Nikias Arndt van Team DSM.

De Duitser staat als enige sprinter van zijn ploeg aan het vertrek in Utrecht en zal dus de nodige punten kunnen sprokkelen voor jouw selectie. Winnen doet Arndt niet vaak, maar dit jaar sprintte hij onder meer naar top 10-noteringen in de Ronde van Polen, Ronde van Zwitserland en Ronde van Romandië.

Daan Hoole

Het is vaak een risico om renners in je selectie op te nemen die hun debuut maken in een grote ronde, vaak is het afwachten of diegene zich drie weken lang staande weet te houden. Een van die debutanten is Daan Hoole van Trek – Segafredo.

Het voordeel van dergelijke renners is vaak dat ze een stuk minder duur zijn voor je team. En dat Hoole talentvol is, heeft hij in de afgelopen Nederlandse kampioenschappen wel bewezen. Hij werd derde in de tijdrit en enkele dagen later zelfs tweede in de wegrit. Een interessante renner om op te stellen tijdens overgangsritten en de tijdrit naar Alicante.

Esteban Chaves

Waar veel spelers zich vooral focussen op de klassementsrenners, zijn het vaak ook aanvallers met klimmersbenen die een berg punten voor je kunnen binnenslepen. Een van die aanvallende klimmers is Esteban Chaves. De renner van EF Education-Easy Post won al vijf etappes in een grote ronde en lijkt ook dit jaar in goede vorm te verkeren.

De 32-jarige Chaves werd zevende in de Dauphiné en reed tijdens de Mont Ventoux Denivélé Challenge naar een knappe tweede plaats achter Ruben Guerreiro. De Colombiaan kan bovendien een gooi doen naar de eindoverwinning in het bergklassement.

Gerben Thijssen

Ook bij de kleinere ploegen kunnen pareltjes rondrijden voor jouw team. Zo ook Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De 24-jarige renner gaat als sprintkopman naar deze Vuelta.

De rappe Belg weet inmiddels ook wat het is om in de World Tour te winnen. In de tweede etappe van de Ronde van Polen dit jaar versloeg hij grote namen als Pascal Ackermann, Sam Bennett en Arnaud Démare. Kan hij dat kunstje herhalen in Spanje?

Fausto Masnada

De Italiaan Fausto Masnada is geen onbekende naam voor de meeste wielervolgers. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl Team liet vooral in de Giro d’Italia al mooie dingen zien. In 2019 won hij een etappe in zijn thuisland, in 2020 eindigde hij tien keer in de top 20 en werd hij negende in het eindklassement.

De jaren daarna vallen de uitslagen van Masnada een beetje tegen, maar in de Ronde van Oman dit jaar wist hij eindelijk weer wat winnen is. Mocht hij in de Vuelta zijn vorm van weleer terugvinden, kan hij jou zomaar aan de overwinning helpen tegen je vrienden.

Roger Adria

Ook bij de wildcard-ploegen in deze Vuelta rijden soms pareltjes rond. Kijk bijvoorbeeld eens naar de 24-jarige Roger Adrià van Equipo Kern Pharma. De Catalaan van de kleine Spaanse formatie maakte indruk in de, door Remco Evenepoel gewonnen, Clásica San Sebastián, door net buiten de top 10 op een elfde plek te eindigen.

Adrià bewees in juni dit jaar zelfs over winnaarsbenen te beschikken toen hij Michael Valgren versloeg in de tweede etappe van de Route d'Occitanie. Kan de jonge Spanjaard verrassen in de Spaanse heuvels?

Ben Turner

De laatste renner van dit rijtje is er opnieuw eentje van INEOS Grenadiers. De 23-jarige Ben Turner is een van de vele toptalenten uit de Britste formatie en debuteert in zijn eerste seizoen als prof in een grote ronde.

Turner kan op heel veel terreinen uit de voeten, zo werd hij in zijn debuutjaar al vierde in de Brabantse Pijl, achtste in Dwars door Vlaanderen en elfde in Parijs-Roubaix. Wel heeft de Brit alleskunner Ethan Hayter in zijn team en is het maar de vraag of Turner vaak voor eigen kansen mag rijden.

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

