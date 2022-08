De Deense renners bewezen in de jongste Tour de France dat een start in eigen land tot grootse successen kan leiden. Of dat ook voor de Nederlanders zal gelden, valt te bezien. De meest succesvolle Vuelta lijkt alvast onhaalbaar, want in 1967 gingen landgenoten niet alleen met het eindklassement (Jan Janssen), maar ook met maar liefst negen etappe-overwinningen aan de haal.

Daarmee werden de sterke prestaties van een jaar eerder overtroffen. In die Vuelta gingen namelijk acht dagzeges naar een Nederlandse renner, maar was Cees Haast op de achtste plaats de beste Nederlander. Hij droeg na zijn tweede etappeoverwinning in de dertiende rit naar San Sebastián wel twee dagen de leiderstrui.

JAN JANSSEN

Na de hoogtijdagen van Wim van Est en Wout Wagtmans raakten het Nederlandse wielrennen aan het begin van de jaren zestig in het slop. De belangrijkste oorzaak daarvan was de overgang van landenteams naar profploegen. In Nederland was er vanuit het bedrijfsleven weinig animo om in te stappen en dus moesten de beste vaderlandse renners voor buitenlandse ploegen gaan rijden.

Een van die wieleremigranten was Jan Janssen, die eerst voor het Franse Pelforth en later voor Bic uit datzelfde land zou koersen. In dienst van die eerste Franse equipe won hij naast de Vuelta ('67) ook nog Parijs-Nice en Parijs-Roubaix, maar zijn zege van de Tour ('68) was weer met een nationale ploeg.

Net als bij zijn Tour-zege greep Janssen pas aan het einde van de ronde - ook nu weer dankzij een sterke tijdrit - de leiderstrui, die tot die een-na-laatste etappe om de schouders van zijn jonge teamgenoot Jean Pierre Ducasse had gezeten

TELEVIZIER

Met de eindzege had Jan Janssen natuurlijk een groot aandeel in de Nederlandse successen in Spanje, maar de dagzeges gingen vooral naar het rebellenleger van Kees Pellenaars. De legendarische ploegleider was er per toeval in geslaagd om in de televisiegids TeleVizier een welwillende geldschieter te vinden.

Op het moment dat die eerste Nederlandse profploeg het levenslicht zag, was het seizoen echter al wel in gang gezet en dus moest Pellenaars op zoek naar clubloze renners. Die vond de Brabander vooral in zijn eigen streek. Waar de jonge Nederlandse ploeg het vooral van rittenkapers moest hebben, bleek het in Haas ook een heuse klimmer en klassementsman in de gelederen te hebben.

GERBEN KARSTENS

Nadat in de eerste jaren van haar bestaan de TeleVizier-ploeg al meerdere successen had geboekt, werd in Jo de Roo een uitstekende klassiekerrenner aangetrokken, terwijl het talent Gerben Karstens uit zou groeien tot een van de snelste mannen van zijn generatie.

De Leidenaar zou in alle drie de grote rondes etappes winnen, maar zijn zeges in Italië (1) en Frankrijk (6) staan in schril contrast met de veertien overwinningen die hij in La Vuelta zou boeken. Als de Spaanse rittenkoers in die jaren een vlak parcours aandoet, dan is de kans groot dat een renner van TeleVizier met de bloemen gaat lopen. Vooral de snelle Karstens blijkt moeilijk te kloppen totdat het bergop gaat.

HERHAALT DE GESCHIEDENIS ZICH?

Het moet heel raar willen lopen, mochten Mike Teunissen Wilco Kelderman , Thymen Arensman, Koen Bouwman en Danny van Poppel in deze 77e Vuelta de Espana de successen van Janssen en de TeleVizier-ploeg evenaren, maar juist uit de prestaties van de mannen van Pellenaars kunnen zij moed putten. Ook hen werd immers weinig kans toegedicht voor zij twee jaar de Spaanse ronde zouden domineren.

