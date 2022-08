Op papier telt de 77e La Vuelta zes vlakke etappes. Na de twee aankomsten in Utrecht (etappe 2) en Breda (etappe 3) moeten de rappe mannen lang zien te overleven om nog een keer kansrijk te zijn. Pas in de elfde en dertiende rit kunnen de sprinters namelijk weer uitgespeeld worden.

In deze Ronde van Spanje kunnen we zeker zeggen dat de aanhouder wint, want in de laatste elf etappes zijn er vier op papier vlak. Het loont dus de moeite om de pijn tijdens het tussenliggende klimwerk te verbijten en zien te overleven tot de eindstreep in zicht komt.

MIKE TEUNISSEN

In 2019 finishte de Tour de France net als La Vuelta dit jaar in de Lage Landen. Dylan Groenewegen was de grote favoriet voor de eerste gele trui, maar hij kwam ten val en de kansen van Jumbo leken verkeken. Dat bleek echter buiten Mike Teunissen gerekend. De Limburger verraste aan de meet rappe mannen als Caleb Ewan en Peter Sagan en werd zo de eerste Nederlandse geletruidrager sinds Erik Breukink dertig jaar eerder.

Hoewel Teunissen ook nu niet geldt als topsprinter lijkt hij bij voorbaat zeker niet kansloos op een overwinning in een van de twee vlakke etappes op Nederlandse bodem. Grote namen als die van zijn voormalige ploeggenoot Groenwegen, landgenoot Fabio Jakobsen, alleskunner Wout van Aert, Caleb Ewan en Giro-veelvraat Arnaud Démare ontbreken op de startlijst van La Vuelta.

TIM MERLIER

Met welke mannen moet Teunissen dan zien af te rekenen wil hij Nederland in Utrecht of Breda een zege schenken? De voornaamste sprinter die ook nog eens in vorm is, is Tim Merlier. De Belg vertrekt deze winter naar het team van Patrick Lefevere, maar kan op een mooie manier afscheid nemen van Alpecin-Fenix.

Merlier kroonde zich onlangs in Middelkerke voor de tweede keer tot Belgisch kampioen. In een sprint rekende hij af met Jordi Meeus en zijn eigen teamgenoot Jasper Philipsen. Het zal Merlier goed hebben gedaan om de collega te kloppen die van Alpecin boven hem de voorkeur had gekregen in de Tour. Philipsen bewees in La Grande Boucle overigens wel het gelijk van de ploeg door aan de haal te gaan met twee etappezeges.

SAM BENNETT

Op basis van reputatie en erelijst is Sam Bennett van buitencategorie deze La Vuelta, maar het wil dit jaar nog niet zo vlotte met de Ier. Met zijn overwinning in Eschborn-Frankfurt leek Bennett eindelijk zijn goede vorm te pakken te hebben, maar vooralsnog bleef het bij die ene zege.

Zijn mindere benen kostte hem eerder dit jaar al de Giro d'Italia en onlangs ook de Tour, waar Danny van Poppel een vrije rol kreeg, en hij leek lange tijd zelfs naast een startbewijs in de derde grote ronde van het jaar te grijpen, maar kreeg alsnog groen licht van BORA-hansgrohe. Met de eerder genoemde Van Poppel beschikt Bennett wel over een meer dan uitstekende lead-out.

PASCAL ACKERMANN

Eigenlijk kunnen we het hele stuk over Bennett ook toepassen op Pascal Ackermann. De Duitser is een schim van de krachtpatser die een paar jaar geleden de overwinningen aaneen reeg. De teller staat dit seizoen pas op twee, maar de laatste daarvan voegde hij wel onlangs nog toe in de Ronde van Polen. Daarin rekende hij onder anderen af met Jordi Meeus en Olav Kooij.

JONGE HONDEN

Zonder de uitgesproken sprintkanonnen liggen er in deze La Vuelta misschien wel kansen voor Ethan Hayter. De Britse alleskunner won etappes in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van Romandië, in beide rittenkoersen won hij bovendien het puntenklassement, terwijl de renner van Ineos-Grenadiers een week geleden het eindklassement van de Ronde van Polen opeiste.

Een andere jonge sprinter die mogelijk zou kunnen verrassen de komende weken is Kaden Groves. De Australiër is in Spanje de man die het namens Team BikeExchange-Jayco moet gaan afmaken. De 23-jarige spurter was eerder dit jaar al succesvol in de Ronde van Catalonië, maar moest het verder vooral doen met ereplaatsen en zeges in kleinere rondes.

OVERIGE OUTSIDERS

Met het ontbreken van echte grote namen kunnen ook renners van minder garnituur zomaar een etappe in een grote ronde gaan pakken. Bryan Coquard maakte vroeg in het seizoen in eigen land mooie sier, maar zijn overwinningen droogten al snel op.

Andere sprinters om in de gaten te houden zijn Gerben Thijssen en Jon Aberasturi. Die eerste bewees dat het met zijn vorm wel goed zit door in de Ronde van Polen een overwinning te boeken, terwijl de ervaren Spanjaard dit seizoen nog geen enkele keer de armen in de lucht kon gooien.

