Dat de vlucht vandaag wel eens kansrijk kon zijn, was al voor de start duidelijk. Daarom was het aantal gegadigden voor een plek in de vlucht van de dag groot. Uiteindelijk reed een groep van twaalf renners de goedkeuring van het peloton. Dit waren Champoussin, Jungels, Mäder, Wright, Herrada, Uran, Pacher, De Marchi, Craddock, Elissonde, Soler en Guglielmi.

De groep werkte goed samen, totdat de slotklim in beeld begon te komen. Her en der vielen de vluchters elkaar aan en was het voor veel mannen een kwestie van aanklampen en terugknokken. De slotklim naar het Monasterio de Tentudia begon op 10,3 kilometer van de streep en was met 5 procent gemiddeld niet extreem zwaar. Lawson Craddock was de eerste die wat langer weg wist te blijven van de kopgroep en een voorsprong van een halve minuut pakte.

Achter Craddock deden meerdere renners een poging om weg te springen, maar dit wilde maar niet lukken. Hierdoor bleef de Amerikaan standhouden tot ongeveer een kilometer van de streep. Toen werd Craddock eindelijk bijgehaald door Uran, Herrada en Soler en ook Champoussin sloot aan.

De Fransman viel meteen aan, maar zat duidelijk op zijn limiet. Daardoor kon Herrada de leiding overnemen met Uran die achter hem aankwam. Het was de Colombiaan die de sprint aanging en hij bleek de sterkste. Herrada kwam er niet meer overheen en Pacher moest genoegen nemen met de derde plek

Strijd om het klassement

In het peloton begon Movistar ondertussen tempo te zetten in een poging om Remco Evenepoel toch nog onder druk te zetten voor kopman Enric Mas, maar de drager van de rode trui was attent en zat op het oog makkelijk voorin en reageerde ook adequaat op een versnelling van Mas.

Joao Almeida mocht wel wegrijden van Evenepoel en kon zo een klein verschil maken met zijn directe concurrenten in de top-10. Mas kon Evenepoel echter geen pijn doen en dus kon de Belg wederom een dag afstrepen dat de eindzege in Madrid dichterbij komt.

